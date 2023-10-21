Sakaryalı iş adamları Üsküp'ten Avrupa'ya açılmak istiyor
Üretim ve Ticaret Kurulu (ÜTİK) üyesi Sakaryalı iş adamları, Kuzey Makedonya ile ticari faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla başkent Üsküp'te ziyaretlerde bulundu.
Üsküp
AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, ÜTİK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Pınar ve beraberindeki heyet, Makedonya Türkiye Ticaret Odasını (MATTO) ziyaret etti.
Türk heyetini karşılayan MATTO Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Ademoski, Türk iş adamlarına, ülkedeki ticari faaliyetlerin nasıl yürütülmesi gerektiğini, iş adamlarına sağlanan kolaylıklar ve iş imkanlarıyla ilgili bilgi verdi. Daha sonra MATTO ve ÜTİK üyesi iş adamları, ikili görüşmeler yaptı.
Milletvekili Kaya, kardeş coğrafyalardaki iş adamlarıyla ilişkileri en üst seviyeye ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, Türkiye'de ihracatta büyük bir artış yaşandığını, AK Parti iktidarında ihracatın 150 kat arttığını kaydetti.
Kaya, "Kardeş ülkelerin iş adamlarıyla karşılıklı yardımlaşarak, istişarelerde bulunarak işbirliğimizi artırabiliriz." dedi.
Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Sinan Tanrıöğen de Türkiye'den gelen iş adamlarına Kuzey Makedonya'daki yatırım imkanlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.
"Türk iş adamlarının ziyaretlerine önem veriyoruz"
MATTO Yönetim Kurulu Başkanı Ademoski, görüşmelerin ardından AA muhabirine, Türk iş adamlarının ziyaretlerine önem verdiklerini, Sakarya'nın da kendileri için önemli bir partnerleri olabileceğini söyledi.
Sakarya ile bölgesel iş yapmanın kendileri için bir şeref olacağını dile getiren Ademoski, "Türkiye'nin Makedonya'da 2 milyarın (dolar) üzerinde yatırımı vardır. Şu anda ithalat Türkiye'den bir milyar dolar. Makedonya'dan da 350 milyon dolar civarında yer açtılar. Burada Türk iş adamları yatırım yaptığı zaman 400 bin avronun üzerinde oturum sahibi olabilirsiniz. Makedonya'nın her yerine serbest dolaşım hakkı oluyor. Ayrıca Makedon menşeili mal yaptığınız zaman 200 milyon nüfuslu Avrupa ülkeleriyle serbest ticari anlaşması vardır. İmkanlar vardır. Türkiye'yle en yüksek seviyede ilişkiler olduğu için kapılar her bir bölümde açıktır." diye konuştu.
Ademoski, gıda, inşaat malzemesi, tarım, enerji gibi her sektörde yatırım yapılabileceğini anlattı.
"Türk iş adamlarının burada yapabileceği çok iş olduğunu düşünüyoruz"
MATTO Asbaşkanı ve Halkbank Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı da MATTO'nun, 15 yıl önce Türk ve Makedon iş adamlarını ortak bir paydası olan ve 100'ün üzerinde üyesi bulunan bir yapılanma olduğunu söyledi.
MATTO'nun temel amacının; Türkiye ile Makedonya arasındaki iş hacmini geliştirmek, iki ülke arasındaki sosyal diyaloğu ve ticaret hacmini yukarıya taşımak olduğunu belirten Sucubaşı, üyelerinin büyük çoğunluğunun alanında iyi ve yüksek hacimli firmalardan oluştuğunu dile getirdi.
Sucubaşı, Makedonya'da MATTO'nun etkin olduğunu, uyumlu bir çalışma ortamlarının bulunduğunu vurguladı.
Makedonya'nın, Balkanlar'da Osmanlı hakimiyetinin temel yapı taşını oluşturduğunu, bu bağlamda Türkiye'nin Makedonya'yla ilişkilerinin kültürel ve tarihsel bazda üst düzeyde olduğunu anlatan Sucubaşı, bunu önemli ölçüde karşılıklı ilişkilere de yansıdığını anlattı.
Sucubaşı, hemen hemen aynı kültüre sahip olunan topraklarda kültürü bilinen insanlarla çalışmanın yatırımcıyı rahatlatıcı bir unsur olduğuna işaret ederek, şöyle dedi:
"Ayrıca Türkiye'nin Balkanlar'da olması, bu kültürel birlikteliğin de ötesinde önümüzdeki süreçte ülkenin geleceği açısından da oldukça önemli olduğu kanısındayım. Türk yatırımcılarımızı ağırlıklı olarak hem sınır komşusu olduğumuz, stratejik olarak ortaklığımızın bulunduğu, diğer yandan da Avrupa'ya bir açılış kapısı olarak değerlendirebileceğimiz bu topraklara bekliyoruz. Onların burada yapabileceği çok iş olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yatırımlara yönelik özel şartlar ve oluşumların da bu yatırımcılara destek olacağı kanısındayım. Ayrıca buradaki yapılanmalar içerisinde Türkiye'nin önemli firmaları yer alıyor. Halkbank da bunlardan biri. Sektörün en büyük ilk 4 bankası içerisinde yer alıyor. Bu yatırımcılarımıza, ilk geldiklerinde özellikle finansal noktasındaki sıkıntıların yanında hukuki danışmanlık, finansal danışmanlık noktasında da elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz."
"Türk yatırımcıları Avrupa Birliği fonlarından yararlanmaya davet ediyoruz"
ÜTİK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Pınar ise Üsküp'ün Müslüman bir şehir olduğunu, Cumhuriyetin kuruluşuna katkıda bulunan aydınların birçoğunun Balkan kökenli olduğunu ifade etti.
Üsküp ve Manastır kökenli Enver Paşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yahya Kemal Beyatlı, Ömer Seyfettin gibi Türk, kültür ve siyasi hayatına katkıda bulunmuş aydınların bu bölgeden geldiğine dikkati çeken Pınar, "Biz o günün akıncıları, bugünün ihracatçılarıyız. İhracat pazarlarımızı genişletmek, büyütmek ve çeşitlendirmek için buradayız. Aynı zamanda burada da kalıcı yatırımcı olmak istiyoruz çünkü yatırım yaptığımız yere aslında bayrağımızı dikmiş oluyoruz. Makedonya'yı; Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne, üçüncü ülkelere yapılacak yatırımlar için bir üs olarak konumlandırıyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu Avrupa Birliği adaylık süreci, Avrupa'dan buraya kaynakların fonların aktarılmasını da kolaylaştırıyor. Türk girişimcilerini, yatırımcılarını Makedonya Türkiye Ticaret Odası işbirliğinde Avrupa Birliği fonlarından da yararlanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
MATTO'da çeşit firmalarla işbirliği için müzakere fırsatı bulduklarını dile getiren Özkan, firmaları birebir eşleştirme sonucunda talepler, fiyatlar ve müzakerelerin devam edeceğini, böylece bu bölgeyle irtibatın sürekliliği sağlanarak gelecek günlerde doğabilecek büyük işbirliklerinin temelinin oluşturacağını sözlerine ekledi.
İş adamları, daha sonra Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ü ziyaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.