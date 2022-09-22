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Ekonomi

SAHA Expo'ya yoğun yabancı katılımı bekleniyor

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda çok sayıda yabancı katılımcının yer alacağını belirterek, "Stant olarak şu anda 80 yabancı firmanın süreçleri tamamlanmış durumda." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 22.09.2022
SAHA Expo'ya yoğun yabancı katılımı bekleniyor

Ankara

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, düzenlediği basın toplantısında 25-28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek fuarın, Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını söyledi.

Geçen senelerde düzenlenen fuarlarda "sanal ortamların" da etkin şekilde kullanıldığını aktaran Keleş, "Sanal savunma sanayi fuarında çok güzel geri dönüşler aldık. Sanal fuara yaklaşık 120 bin ziyaret oldu. Bunların 27 bini yabancıydı. Bu sene fuarımızı 'metaverse'de de gerçekleştireceğiz ve bu ortamda yapılan ilk savunma sanayi fuarı olacak." ifadelerini kullandı.

Keleş, bu seneki fuarın sanayicilerin birbirleri aralarında iş geliştirdiği bir konsept üzerinde ilerleyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Dünyada bu konseptte başka bir fuar olmadığını gördük. 104 ülkeye davet mektubu gönderildi. Şu an 56 ülkeden katılım sağlanacağına ilişkin dönüş aldık. 9 yabancı bakan da geleceğini deklare etti. Fuar yaklaştıkça bu sayılar daha da artıyor olacak. 100'ün üzerinde yabancı delegasyon gelecek. Çok ciddi yabancı katılımcıyla bu fuarı icra ediyor olacağız. Yabancı firma katılımları anlamında, stant olarak şu anda 80 yabancı firmanın süreçleri tamamlanmış durumda. Süreçleri devam edenler de var."

Türkiye'nin artık savunma sanayi alanında pazar olmaktan çıktığına işaret eden Keleş, fuara katılımcıların dünyanın her yerinde firmayla iş birliği kurmak için gelmesi gerektiğini anlattı. Keleş, şunları kaydetti:

"Gelen bütün firmaların datalarını topluyoruz. Bunları yapay zekalı bir programla değerlendirip firmalar özelinde 'fuar istihbaratı' veriyor olacağız. Bunu yabancı firmalara da delegasyonlara da bizim firmalarımıza da yapacağız. Firmaların kiminle hangi ürünü konuşması gerektiğini önceden söylüyor olacağız. Fuarın gelir üretmesini sağlamak istiyoruz. İş odaklı bir fuar olması için çabalıyoruz."

Keleş, fuarın bu yıl 60 bin metrekarede yapılacağına dikkati çekti.

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