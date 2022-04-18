SAHA MBA'de hedef dünyanın en prestijli ilk 10 programından birisi olmak
SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Programın hedefi 2026’da SAHA MBA’i dünyanın en prestijli ilk 10 programından birisi yapmak." dedi.
İstanbul
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul, düzenlediği basın toplantısı ile kümelenmenin geleceği ve projeleri hakkında bilgi verdi.
Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Avrupa Kümeler Birliği'nde şu anda Airbus'tan sonra ikinci büyük küme olduklarını ve aradaki makasın çok kapandığını belirtti.
SAHA İstanbul'un 2015 yılında kurulduğunu, 7 yıl içinde 35 kat büyüdüğünü ve büyümeye de devam ettiğini söyleyen Keleş, "Birkaç ay sonra SAHA İstanbul Kümemiz, Airbus'ın Toulouse'daki 'AerospaceValley'in de üzerinde bir büyüklüğe ulaşacak ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olacak. Şu anda SAHA İstanbul bünyesinde 721 firma, 22 üniversite var. 46 firmanın da süreci devam ediyor." dedi.
Keleş, Türkiye’de savunma sanayinin çok hızlı bir büyüme trendi içinde olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"Savunma sanayi geçen yıl 3 milyar 224 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Hedef, bu yıl 4 milyar doların üzerine çıkmak. SAHA İstanbul olarak, Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri alanındaki firmaların endüstriyel yetkinlik düzeylerini yukarı çekmek, ihracatını geliştirmek, yeni teknolojiler ve projeler geliştirmesine destek olmak, SAHA Akademi ve bünyesinde ki SAHA MBA programıyla sektörü yönetim, hedefler ve insan kaynakları anlamında dünya markası olmaya hazırlamak gibi gayretlerimiz var."
"Platform sattığınız zaman onun altındaki mühimmatlar, alt sistemler birer ihracat kalemi haline geliyor"
İlhami Keleş, Türkiye için Savunma, Havacılık ve Uzay alanında dünya rekabetinde yer almanın çok önemli bir konuma geldiğini, Türkiye'nin yakında uzaya insan göndermeye başlayacağını söyledi.
SAHA İstanbul’un, yerli üretimin gelişmesi için çok kapsamlı destekler verdiğini anlatan Keleş, "Savunma sanayisi, sivil havacılık ve uzay, yüksek teknoloji gerektiriyor. Bunları büyük oranda yerli malzemelerle üretebilir hale geldiğiniz zaman sivil teknolojileri de çok hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırabiliyorsunuz. Savunma Sanayi Başkanlığının 700'ün üzerinde projesi var. Savunma sanayisinin yıllık ciroları 11 milyar doların üzerinde. Bunların ihracata yansıması geçen yıl 3 milyar 224 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın 2022 için çok rahat 4 milyar doların üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Bu çok hızlı bir şekilde artacak. Platform satmaya başladık. Platform sattığınız zaman onun altındaki mühimmatlar, alt sistemler birer ihracat kalemi haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Keleş, SAHA İstanbul bünyesinde hazırlık düzeyi 5,6 seviyesine gelmiş, prototipleri ortaya çıkmış projelerin yatırım almasıyla ilgili bir “SAHA Girişim” altyapısı oluşturduklarını belirtti.
Firmaların insan kaynağı geliştirme süreçlerinin, meslek içi eğitimlerinin ve yüksek teknoloji eğitimlerinin de SAHA Akademi altında verilmeye başlandığını vurgulayan Keleş, "Firmaların, üniversitelerin laboratuvar ve akademik altyapılarından faydalanmasını sağlamak üzere gayretlerimiz sürüyor. Ayrıca, komitelerimizin altında ülkenin dışa bağlı olduğu konularda projeler oluşturuluyor." dedi.
Google App ve Appstore’de kendi üyelerinin kullanabildiği bir uygulama yaptıklarından söz eden Keleş, sektöre yönelik gelişmeler ve ihaleler gibi tüm bilgilendirmelerin bu uygulama üzerinden yapılabildiğini ifade etti.
"SAHA MBA'yi dünyanın en prestijli 10 programından biri yapmak istiyoruz"
SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, sektördeki insan kaynakları ve yönetim süreçlerine de katkıda bulunduklarını belirtti.
SAHA Akademi'nin, SAHA’da yer alan firmaların teknik yönden insan kaynağı ihtiyacını takviye etmek, geliştirmek üzere kurulduğunu anlatan Keleş, şunları kaydetti:
"Burada bu işin Amiral gemisi SAHA MBA. Bizim üyelerimizin tamamı sanayicidir ve bu sanayicilerin yüzde 89’u da KOBİ'dir. Biz şunu gördük, bizim ülkemizde ki sanayi firmalarının yüzde 96,5’u ikinci kuşakta batıyorlar. Üçüncü kuşağı göremiyorlar, torunları göremiyorlar. Bu ülke için çok çok önemli bir problem çünkü bir firmayı kuruyor, geliştiriyor ve bir yerlere getiriyor. O firma battığı zaman o ülkenin o firmaya yaptığı bütün yatırımlar, insan kaynağının emeği, orada oluşan know – how, orada oluşan müşteri stoku v.b. bütün bunların hepsi çöp oluyor. Öyle olunca da uzun soluklu firmalar üretemediğimiz için dünya markası çıkartamıyoruz."
SAHA MBA ile ilgili hedeflerinden bahseden Keleş, SAHA MBA'yi 2026 yılında dünyanın en prestijli ilk 10 programından birisi yapmak istediklerinin altını çizdi.
"Bu konseptte dünyada başka bir fuar yok"
İlhami Keleş, bu yıl 25-28 Ekim'de Yeşilköy İFM (İstanbul Fuar Merkezi)’de düzenlenecek SAHA EXPO ile ilgili de bilgi verdi.
Öyle topun, tüfeğin satıldığı bir Savunma Sanayi Fuarı olmayacağı, onları üreten sanayicilerin Sanayi ihtisas Fuarı olacağını söyleyen Keleş, "Bu konseptte dünyada başka bir fuar yok. O nedenle biz bir dünya markası çıkaracağız. Cumhurbaşkanlığımız, himayesine aldı fuarı. 5 tane Bakanlık, Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. 104 ülkeyle Bakanlığın ıslak imzasıyla yazışılıyor ve SAHA EXPO’ya davet ediyorlar. 1000 tane katılım stantlı firma katılımı bekliyoruz. Bunun 250’sinin yabancı katılımcı olmasını bekliyoruz. Katılım yoğun, iş yoğun bir fuar gerçekleştireceğiz. Fuarın yerleşim konseptini şehir planlamacısına hazırlattık. İpekyolumuz var, meydanlarımız var, şehir mobilyalarımız var." diye konuştu.
Geçen yılki fuarda dünyanın ilk "Hibrit Savunma Sanayi Fuarını" yaptıklarını anımsatan Keleş, "Bu yıl da, dünyanın ilk 'Metaverse' fuarını yapacağız. SAHA EXPO olarak dünyaya Savunma Sanayinde ufuk açarak ilerliyoruz. Dünyanın her yerinden ziyaretçiler Avatarı ile fuarı ziyaret edecek, gezecek. Katılımcılar kendi Avatarlarıyla yer alabilecek. Fuara gelemeyenler Metaverse ile fuara dünyanın her yerinden katılabilecek. Fiziki fuara katılanlar ücretsiz girebilecek." diyerek sözlerini tamamladı.