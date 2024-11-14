Dolar
34.33
Euro
36.35
Altın
2,572.51
ETH/USDT
3,133.30
BTC/USDT
89,303.00
BIST 100
9,420.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ryanair, İtalya'da fazladan alınan "check-in" masraflarını geri ödeyecek

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), Ryanair'in 2021 ile 2023 yılları arasında "check-in" işlemi için havalimanlarında fazladan masraf ödemek durumunda kalan müşterilerine toplamı 1,5 milyon avroyu aşan para iadesi yapacağını bildirdi.

Barış Seçkin  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Ryanair, İtalya'da fazladan alınan "check-in" masraflarını geri ödeyecek

Roma

İtalyan basınında yer alan bilgiye göre, Rekabet Kurumu, tüketici kanununun 21 ve 22. maddelerine aykırı olması muhtemel haksız ticari uygulama nedeniyle şirket hakkında başlatılan soruşturmayı taahhütlü olarak kapattığını açıkladı.

Rekabet Kurumu, İrlanda merkezli düşük maliyetli hava yolu firması Ryanair'in check-in işlemi için havalimanında fazladan masraf ödeyen müşterilerine para iadesi yapmayı taahhüt ettiğini bildirdi.

Buna göre, Ryanair 2021 ile 2023 yılları arasında şirkete şikayette bulunan tüm tüketicilere, havalimanında yapılan check-in işlemi için ödenen 55 avro tutarındaki ücreti tamamen geri ödeyecek.

Şirketin geri ödemeyi taahhüt ettiği tutarın 1,5 milyon avrodan fazla olduğu ifade edildi.

Ryanair'in ayrıca yine müşterilerinin şikayetine istinaden, "öncelikli" ve "el bagajlı" kategorilerinde müşterilerin gidiş ve dönüş yolculuklarında aynı hizmeti ayrı ayrı seçebilmeleri ve farklı birim fiyatlarını görüntüleyebilmesini sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi.

Firmanın, internet sitesi ve uygulamasını da bu hususlara göre düzenlemeyi taahhüt ettiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dev petrol platformu İstanbul Boğazı geçişini tamamladı
Adana merkezli "Kuyu-37" operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı tamamlandı
Türkiye 10 gün boyunca yağışlı havanın etkisi altında olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Benzer haberler

Ryanair, İtalya'da fazladan alınan "check-in" masraflarını geri ödeyecek

Ryanair, İtalya'da fazladan alınan "check-in" masraflarını geri ödeyecek

İtalya'da şiddetli yağış, Sicilya Adası'nda sel ve taşkınlara yol açtı

Rekabet Kurulu, Viking Kağıt ve Selüloz şirketine uzlaşma sonucu 9,1 milyon lira ceza verdi

Sinop'ta öğrenciler, çizdikleri karikatürlerle dünyaya barış mesajı verdi

Sinop'ta öğrenciler, çizdikleri karikatürlerle dünyaya barış mesajı verdi
Farklı türdeki iklim olayları İtalya'da tarımsal üretimi de olumsuz etkiliyor

Farklı türdeki iklim olayları İtalya'da tarımsal üretimi de olumsuz etkiliyor
Elon Musk'ın İtalyan yargıçları eleştirmesi, İtalya'da tepkilere yol açtı

Elon Musk'ın İtalyan yargıçları eleştirmesi, İtalya'da tepkilere yol açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet