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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. BM Genel Kurulu, Ukrayna konulu olağanüstü oturumda toplandı.
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Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'daki yeni ekonomik kriz vatandaşlarda endişe yarattı

Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarla rublede ve ülkede başlayan belirsizlik, vatandaşların gelecek planlarına daha karamsar yaklaşmasına neden oluyor.

Emre Gürkan Abay   | 28.02.2022
Rusya'daki yeni ekonomik kriz vatandaşlarda endişe yarattı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Batılı ülkeler, Rusya’ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygularken, Rus vatandaşları da ülke ekonomisine yönelik endişe duymaya başladı.

Başta ABD ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle çok sayıda ülke Rus ekonomisine yönelik yaptırımlar uygulamaya başladı.

Rusya Merkez Bankası, Sberbank ve VTB gibi ülkenin önemli finans kurumları yaptırımların hedefi olurken, Avrupa ve ABD gibi bölgelerdeki hava sahaları da Rus uçaklarına kapandı.

Batılı ülkeler, Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılması yönünde de karar alırken, ABD ve Avrupa, Rusya'nın 640 milyar doları bulan rezervlerini de hedefe aldı.

Dolar/ruble paritesi, alınan kararların ardından bugünkü ilk işlem gününde yüzde 21,64 artışla tarihte ilk defa 100 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 21,94 yükselişle 113,4'e kadar çıktı.

Bu gelişme karşısında bugün Moskova piyasalarının kapalı olacağı duyurulurken, Rusya Merkez Bankası döviz piyasalarına müdahale etti ve her türlü senaryo için net planlarının bulunduğunu bildirdi.

Rusya Merkez Bankası, yaptığı bir başka açıklamada da ülkedeki nakit talebinin geçen haftaya göre 25 kat artarak 1,4 trilyon rubleye ulaştığını duyurdu.

Vatandaşların ise banka kartlarında sorunlar yaşanabileceği endişesiyle ATM’ler önünde kuyruklar oluşturdukları görüldü.

Ruslar endişe yaşıyor

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rus vatandaşları, gelişmelerden ötürü endişeli olduklarını ve geleceğe dair plan yapmakta zorlandıklarını söyledi.

Yaptırımlar nedeniyle korku hissettiğini dile getiren Anna Jukova, “Oldukça korkmuş hissediyorum, ülkedeki fiyatlar için oldukça korkuyorum. Şimdi ne olacak bilmiyorum ve iyi şeyler olmasını diliyoruz. Ancak şu anda bilmiyorum.” dedi.

Kartla yaptığı ödemelerde sorunlar yaşamaya başladığını ifade eden Jukova, “Bazı dükkanlarda da sorun yaşıyorum, birçok kartın çalışmadığına dair uyarı asıyorlar. Ancak şu anda özellikle ulaşımda sorun yaşıyoruz.” diye konuştu.

Timur İsmailov fiyatların zaten yükseldiği bir dönemde olduklarına işaret ederek, artık daha fazla tasarruf yapıp yapmayacağına yönelik bir soruya, “Para biriktirebilmek için önce para kazanmanız lazım, sonra biriktirip harcayabilirsiniz.” yanıtını verdi.

Yaptırımların Rusya’daki herkesi etkileyeceğinin altını çizen Andrey Voronov ise, “Elbette yaptırımlar herkesi etkileyecek, Rusya’da yaşayan herkesi ve her yeri etkileyecek.” dedi.

Valentina Sazonova ise yaptırımlardan korkmadığını belirterek, “Üç defa mali reform yaşadım, bu yüzden hiçbir şeyden korkmuyorum. Ülkemiz kazanacak.” diye konuştu.

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