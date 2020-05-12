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Ekonomi, Salgının küresel ekonomiye etkileri

Rusya'da otomobil satışları tarihi düşüş kaydetti

Rusya’da yeni hafif ticari araç satışları, yeni tip koronavirüs nedeniyle nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 azaldı.

Emre Gürkan Abay   | 12.05.2020
Rusya'da otomobil satışları tarihi düşüş kaydetti

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya’da yeni hafif ticari araç satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 azalarak tarihin en büyük düşüşünü yaşadı.

Rusya merkezli Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede geçen ay 38 bin 922 hafif ticari araç satıldı.

Söz konusu miktarın bir önceki aya kıyasla yüzde 72,4 daha az olduğuna işaret edilen açıklamada, “Kovid-19 önlemleri nedeniyle araba satışları durma noktasına geldi. Nisanda hafif ticari araç satışları yüzde 72,4 azalarak tarihin en büyük düşüşünü yaşadı.” değerlendirmesine yer verildi.

Yaşanan düşüş nedeniyle otomotiv sektöründe çeşitli yapısal değişikliklerin yapılmasının gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, “Mayıs ayında da çok iyi satış rakamlarına ulaşılması zor görünüyor.” ifadeleri yer aldı.

Rusya’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Mart’tan bu yana devam eden çalışanlara yönelik idari izin süreci bugün sona erdi.

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