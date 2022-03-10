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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Uluslararası Ödemeler Bankası'na erişemeyecek

Rusya'nın Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) hizmetlerine erişimi askıya alındı.

Ata Ufuk Şeker   | 10.03.2022
Rusya, Uluslararası Ödemeler Bankası'na erişemeyecek

Brüksel

AA muhabirine açıklamalarda bulunan BIS sözcüsü, Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın, bütün BIS hizmetlerine erişiminin askıya alındığını söyledi.

BIS'in Rusya Merkez Bankası'na yönelik bütün uluslararası yaptırım kararlarını takip ettiğini belirten sözcü, BIS'in Rusya Merkez Bankası'na yönelik yaptırımları atlatmak için kullanılamayacağını kaydetti.

Sözcü, karar doğrultusunda Rusya Merkez Bankası'nın BIS hizmetlerine erişemeyeceğini, kurumun toplantılarına ve diğer faaliyetlerine katılamayacağını bildirdi.

İsviçre merkezli uluslararası finans kuruluşu BIS, 1930 yılında Basel şehrinde kuruldu.

BIS'in aralarında ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da (TCMB) yer aldığı 60'tan fazla üyesi bulunuyor.

BIS, uluslararası parasal ve finansal iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Kurum, merkez bankaları için bir banka görevi görüyor.

BIS'in, üye ülkelerin merkez bankalarının rezerv politikaları konusunda koordinasyonu sağlamak ve merkez bankaları arasında para transferlerinde aracı olmak gibi görevleri bulunuyor.

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