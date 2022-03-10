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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Donetsk’te savaştan kaçan 85 yetim Lviv’e yerleştirildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Donetsk’te bombardımandan kaçırılan ve 2,5 gün süren yolculuğun ardından Lviv’e getirilen 85 yetim, Mriya Yetimhanesi’ne yerleştirildi.

Abdullah Tevge   | 10.03.2022
Donetsk’te savaştan kaçan 85 yetim Lviv’e yerleştirildi

L vivs ka Oblast

Aralarında ebeveynlerini savaşta kaybedenlerin de bulunduğu çocukların yaşları 6 ila 17 arasında değişiyor.

Donetsk’teki yetimhaneden Lviv’e nakledilen çocuklardan 10 yaşındaki Anatoly, uzun bir yolculuk geçirdiklerini ve çok yorulduklarını söyledi.

Zor günler geçiren çocukları Lviv’de ağırlamaya başladıklarını belirten Mriya Yetimhanesi sorumlusu Halyna Pyrch, çocukların psikolojilerini toparlayabilmeleri için uzman pedagoglar eşliğinde tedaviye başladıklarını anlattı.

Pyrch şunları kaydetti:

“Çocukları Lviv’e getirebilmemiz 2,5 gün sürdü. Buraya geldiklerinde onların hemen karnını doyurduk ve ihtiyaçları olan ilaçları verdik. Çünkü buraya geldiklerinde gerçekten çok açtılar.”

Çocuklar için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Pyrch, “Çocukların tamamı burada oldukları için mutlu. Burada kalmaya devam etmek istiyorlar.” ifadesini kullandı.

Yetimhanedeki çocukların Avrupa’ya gönderilmesi için girişimde bulunduklarını vurgulayan yetkililer, savaş bölgesinden hızlı şekilde kaçtıkları için ellerinde hiçbir belge bulunmadığını ve bu nedenle şu an beklemede olduklarını bildirdi.

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