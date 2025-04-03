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Ekonomi

Rusya tekrar döviz ve altın satışına başlayacak

Rusya Maliye Bakanlığı, Ocak 2024'ten bu yana ilk defa iç piyasada döviz ve altın satışlarına başlanacağını duyurdu.

Emre Gürkan Abay  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Rusya tekrar döviz ve altın satışına başlayacak

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2024'te iç piyasada durdurulan döviz ve altın satışlarına ilişkin alınan yeni karara yer verildi.

Buna göre, bakanlık bütçe kuralları çerçevesinde 7 Nisan'dan itibaren satışlara tekrar başlayacak.

Analistler, petrol gelirlerinin azalması nedeniyle bakanlığın döviz ve altın satışlarına tekrar başlamasının beklendiğine dikkati çekti.

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