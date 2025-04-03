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Ekonomi

Avro Bölgesi ekonomisi martta genişledi

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite mart ayında artış gösterdi.

Ata Ufuk Şeker  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Avro Bölgesi ekonomisi martta genişledi

Brüksel

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi mart ayındaki bir miktar genişledi. Ekonomik canlanma üretim ve hizmetler tarafından desteklendi.

Şubat ayında 50,2 seviyesinde olan Avro Bölgesi bileşik PMI, martta 50,9'a yükseldi. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde şubatta 50,6 olan hizmet sektörü PMI ise martta 51 seviyesine çıktı.

Piyasa beklentileri, martta bileşik ve hizmet PMI'ın 50,4 olması yönündeydi.​​​​​​​

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

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