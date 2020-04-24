Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası, ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle faiz oranlarında 50 baz puanlık indirime gitti.

Emre Gürkan Abay   | 24.04.2020
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Moskova

Rusya Merkez Bankası, politika faizini Şubat 2014’ten bu yana ilk defa yüzde 5,5 seviyesine düşürdü.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle politika faizinin 50 baz puanlık indirimle yüzde 6'dan yüzde 5,5'e çekildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu durumun ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

Rusya'da yıl sonu enflasyon oranına ilişkin tahminin yüzde 2,9 ila 3,2’den yüzde 3,8 ila 4,8’e çekildiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ülke ekonomisinde bu yıl yüzde 4 ila 6 seviyesinde küçülme beklendiği öngörüsüne yer verilen açıklamaya göre, gelecek yıl ise yüzde 2,8 ila 4,8 büyüme bekleniyor.

Açıklamada, ileriki toplantılarda faiz indirimine devam edilebileceği ve mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin yakından takip edileceği belirtildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, geçen ay politika faizini yüzde 6’ya kadar düşürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 289'a çıktı
Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma
Koronavirüs Korkusu Ölçeği araştırması: Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor
Meslek lisesinde sağlıkçılar için 'video larinkosgop' cihazı üretildi
Koronavirüsle mücadelede 'ozon gazı' önerisi

Benzer haberler

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 289'a çıktı

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 289'a çıktı

Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan kuruluş yıl dönümü mesajı

Koronavirüs Korkusu Ölçeği araştırması: Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor

Koronavirüs Korkusu Ölçeği araştırması: Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ramazan mesajı: Gıda sıkıntısı yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ramazan mesajı: Gıda sıkıntısı yok