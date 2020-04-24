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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 911 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 9 milyon dolar azalarak 87 milyar 911 milyon dolara geriledi.

Murat Aslan   | 24.04.2020
Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 911 milyon dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 96 milyon dolar azalışla 53 milyar 952 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Nisan'da 56 milyar 48 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 87 milyon dolar artarak 32 milyar 872 milyon dolardan 33 milyar 959 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 9 milyon dolar azalışla 88 milyar 920 milyon dolardan 87 milyar 911 milyon dolara geriledi.

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