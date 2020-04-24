Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Türkiye'nin Otomobili açıklaması

Varank: Türkiye’nin Otomobili fabrikasının temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, (Türkiye’nin Otomobili) “Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, (Türkiye’nin Otomobili) ''Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi
Bakan Varank, (Türkiye’nin Otomobili) "Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.