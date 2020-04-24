Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Türkiye'nin Otomobili açıklaması

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Ekonomi

Varank: Türkiye’nin Otomobili fabrikasının temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, (Türkiye’nin Otomobili) “Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 24.04.2020
Varank: Türkiye’nin Otomobili fabrikasının temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, (Türkiye’nin Otomobili) ''Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi

Bakan Varank, (Türkiye’nin Otomobili) "Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak." diye konuştu.

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