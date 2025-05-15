Dolar
38.74
Euro
43.57
Altın
3,150.50
ETH/USDT
2,542.10
BTC/USDT
102,059.00
BIST 100
9,678.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Hukuk Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı"nda konuşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Medya: Dijital Çağda Küresel Perspektifler" Uluslararası Aile Sempozyumu'nda konuşuyor. İstanbul Barış Müzakereleri'nin gerçekleşmesi beklenen Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünden yayındayız
logo
Ekonomi

Rus piyasaları müzakereler öncesi düşüşle açıldı

Rusya'da piyasalar, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesinde güne düşüşle başladı.

Emre Gürkan Abay  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Rus piyasaları müzakereler öncesi düşüşle açıldı

Moskova

Moskova Borsası (MOEX) açılışta yüzde 1,78 değer kaybederek 2.872 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 1,81 düşüşle 1127 puana geriledi.

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,27 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 81,01 seviyesinden işlem görüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna’daki PFTS Borsası ise savaş nedeniyle işlemlere kapalı durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri dün onaylamıştı.

Buna göre, Rus heyetine Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağlıkçılar afetlerde de can kurtarmak için arama kurtarma ekibi kurdu
Ardahan'da sağanak nedeniyle ahırın çatısı çöktü
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin paylaşım
Mayıs ayı "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Rus piyasaları müzakereler öncesi düşüşle açıldı

Rus piyasaları müzakereler öncesi düşüşle açıldı

Kremlin: Putin, İstanbul müzakereleri öncesinde Rus yetkililerle toplantı yaptı

İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyeti Türkiye'de

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Antalya'da bir araya geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Antalya'da bir araya geldi
Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile telefonda görüştü

Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sembol yüzü Kurilo, barış girişimlerinden dolayı Türkiye'ye minnettar

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sembol yüzü Kurilo, barış girişimlerinden dolayı Türkiye'ye minnettar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet