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Ekonomi

Tarım ÜFE nisanda aylık bazda yüzde 0,45 azaldı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,45 gerilerken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,5 arttı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur, Mustafa Çalkaya  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Tarım ÜFE nisanda aylık bazda yüzde 0,45 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

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Buna göre endeks, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,45 düşerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,31, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 27,5 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 37,52 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,86 azalırken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,71, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,79 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,33 düşerken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 13,2, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,54 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 121,05 artışla turunçgiller oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 29,16 artışla turunçgiller olarak kaydedildi.

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