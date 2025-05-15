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Ekonomi

Türkiye'de "hızlı ticaret" 5 yılda 25'e katlandı

Hızlı ticaret hacminin en büyük olduğu sektör yüzde 66,18 ile yemek hizmetleri olurken, bunu yüzde 27,36 ile yiyecek ve içecek, yüzde 3,17 ile ev ve bahçe ürünleri takip etti.

Mert Davut  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Türkiye'de "hızlı ticaret" 5 yılda 25'e katlandı

Ankara

Türkiye'de tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünlere dakikalar içinde ulaşmasını sağlayan "hızlı ticaret", geçen yıl 2020'ye kıyasla yaklaşık 25 katına çıkarak 249,8 milyar liraya ulaşırken, bu dönemde en çok satılan ürünler arasında Dubai çikolatası da yer aldı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, hızlı ticaret modeli, özellikle yemek, gıda, içecek ve günlük ihtiyaç ürünlerinin hızlı şekilde tedarik edilmesini sağlayarak geleneksel e-ticaretten ayrışıyor.

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Özellikle büyük şehirlerde ve nüfusu yoğun olan bölgelerde talep gören model, 1 saate kadar teslim edilen siparişleri kapsıyor.

Hızlı ticaret hacmi son yıllarda düzenli artış gösteriyor. Buna göre 2020'de 9,94 milyar lira olan hacim, 2021'de 26,73 milyar liraya, 2022'de 63,27 milyar liraya, 2023'te 126,08 milyar liraya kadar çıktı.

Söz konusu hacim, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 98,1 yükselerek 249,8 milyar lira oldu. Böylece hızlı ticaret hacminin 2020-2024 döneminde yaklaşık 25 katına çıktığı görüldü.

Hızlı ticaretin 2024'te tüm e-ticaret hacmi içindeki payının da yüzde 8,32 olduğu görüldü.

En çok yemek sipariş edildi

Geçen yıl bu kapsamdaki işlemlere ait ortalama sepet tutarı 351 lira, bir sepette yer alan ortalama ürün sayısı 2,4 oldu.

Hızlı ticaret hacminin en yüksek olduğu sektör, yüzde 66,18 ile yemek hizmetleri olurken, bunu yüzde 27,36 ile yiyecek ve içecekler, yüzde 3,17 ile ev ve bahçe ürünleri takip etti.

Bu çerçevede en çok sipariş edilen yemekler arasında ilk sırada 20,2 milyar liralık hacimle hamburger bulunurken, bu yemeği 15,9 milyar lirayla döner ve 14,04 milyar lirayla pizza izledi.

Pizzanın ardından listede, 12,64 milyar lirayla kebaplar, 5,15 milyar lirayla kızarmış tavuk, 5,04 milyar lirayla çiğ köfte, 4,97 milyar lirayla lahmacun ve 4,4 milyar lirayla pide yer aldı.

Yaklaşık 160 milyon liralık Dubai çikolatası satıldı

Hızlı ticarette yemek hariç en çok satılan ürün grupları incelendiğinde 6,01 milyar lirayla gazlı içecekler başı çekti. Bunu 3,43 milyar lirayla su, 2,55 milyar lirayla peynir, 2,23 milyar lirayla dondurma ve 1,97 milyar lirayla ayran izledi.

Diğer ürünler arasında süt, yoğurt, yumurta, cips, çamaşır deterjanları ve yumuşatıcılar öne çıktı.

Ayrıca 2024'te popülerlik kazanan ürünlerden Dubai çikolatası da listede yer aldı. Hızlı ticaret kapsamında söz konusu üründe yaklaşık 160 milyon liralık satış yapıldı.

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