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Ekonomi

Rus kömür sektöründeki zarar ilk çeyrekte 70 milyar rubleyi geçti

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Dmitriy İslamov, Rus kömür sektöründeki zararın bu yılın ilk çeyreğinde 70 milyar rubleyi (yaklaşık 872 milyon dolar) geçeceğini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Rus kömür sektöründeki zarar ilk çeyrekte 70 milyar rubleyi geçti

Moskova

İslamov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, kömür sektöründeki olumsuz şartlar nedeniyle bu yıl için belirledikleri üretim hedefini değiştirdiklerini ifade etti.

Bu yıl kömür üretimini geçen yılın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirten İslamov, "Şimdi gündemde kömür sektöründe geçen yılki hacimleri koruma sorunu var. Geçen yılki hacimleri korumak istiyoruz." dedi.

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İslamov, kömür sektöründeki şartların bu yılın ilk çeyreğinde kötüleştiğine işaret ederek, "Enerji Bakanlığı tahminlerine göre, kömür sektörünün zararı ilk çeyrekte 70 milyar rubleyi geçecek." ifadesini kullandı.

Rusya, geçen yıl 443,5 milyon ton kömür üretti, 196,2 milyon ton kömür ihracatı gerçekleştirdi.

Rus kömür sektöründeki durum, yaptırımlar ve kömüre yönelik düşen talep nedeniyle son yıllarda kötüleşme gösterdi.

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