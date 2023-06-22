Riyad-Antalya karşılıklı uçak seferleri başladı
Riyad-Antalya karşılıklı uçak seferleri başlatıldı.
Antalya
Fraport TAV Antalya Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolu ve Flyadeal Havayolu şirketlerinin haftanın dört günü Riyad-Antalya arası uçuşlara başladığı bildirildi.
Orta Doğu bölgesinde yeni hava yolu ve yeni rotalar kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü belirten açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Fraport TAV Antalya Havalimanı olarak Antalya'ya yeni havayolu ve yeni rotalar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız karşılıklı rota geliştirme çalışmaları sonucunda tarifeli olarak satışa sunulan Riyad-Antalya rotasını ve bu rotada şehrimize ilk defa operasyon gerçekleştirecek olan iki havayolunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Haziran’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flynas Havayolu yaz sezonu boyunca haftada 4 ve ardından 22 Haziran’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flyadeal Havayolu şirketi de yaz sezonu boyunca haftada 4 olacak şekilde operasyonlarına devam edecektir. Hedeflediğimiz diğer kaynak pazarlarda olduğu gibi bu rotada da tarifeli uçuşların sadece yaz sezonunda değil, kış sezonunda da aralıksız devam edebilmesi adına çabalarımızı sürdürmekteyiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.