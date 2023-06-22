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Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
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Ekonomi

Riyad-Antalya karşılıklı uçak seferleri başladı

Riyad-Antalya karşılıklı uçak seferleri başlatıldı.

Fatih Hepokur  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Riyad-Antalya karşılıklı uçak seferleri başladı Kaynak: Fraport TAV Antalya Havalimanı

Antalya

Fraport TAV Antalya Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolu ve Flyadeal Havayolu şirketlerinin haftanın dört günü Riyad-Antalya arası uçuşlara başladığı bildirildi.

Orta Doğu bölgesinde yeni hava yolu ve yeni rotalar kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü belirten açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Fraport TAV Antalya Havalimanı olarak Antalya'ya yeni havayolu ve yeni rotalar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız karşılıklı rota geliştirme çalışmaları sonucunda tarifeli olarak satışa sunulan Riyad-Antalya rotasını ve bu rotada şehrimize ilk defa operasyon gerçekleştirecek olan iki havayolunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Haziran’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flynas Havayolu yaz sezonu boyunca haftada 4 ve ardından 22 Haziran’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flyadeal Havayolu şirketi de yaz sezonu boyunca haftada 4 olacak şekilde operasyonlarına devam edecektir. Hedeflediğimiz diğer kaynak pazarlarda olduğu gibi bu rotada da tarifeli uçuşların sadece yaz sezonunda değil, kış sezonunda da aralıksız devam edebilmesi adına çabalarımızı sürdürmekteyiz."

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