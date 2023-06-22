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Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
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Ekonomi

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faiz kararı fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin, "Karar, fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Uğur Aslanhan  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faiz kararı fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacak

İstanbul

Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin orta ve uzun vadeli mali yükümlülüklerine işaret eden Asmalı, bu yükümlülükler göz önünde bulundurulduğunda, TCMB'nin bugün aldığı faiz kararının, fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacağına inandıklarını anlattı.


Asmalı, politika faizinin, fiyat istikrarının sağlanmasında tek çözüm olmadığı gerçeğinin de unutulmaması gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Enflasyonla mücadelede topyekun bir politika uygulanması ve para politikasını tamamlayıcı diğer unsurların da hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, piyasaların iştahını ve motivasyonunu artıracaktır. İlaveten, politika faizinin seviyesi kadar, para politikasının öngörülebilir ve tutarlı olması da oldukça önemlidir. Bu noktada başta Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere tüm yeni ekonomi yönetiminin, piyasalarla kurduğu doğru ve sağlıklı iletişim yöntemi, iş dünyası adına oldukça sevindirici ve güven verici olmuştur."

Asmalı, ekonomi politikalarında planlı ve koordineli biçimde hareket edilen bu dönemde, Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerine daha kararlı ve sağlam adımlarla yürüdüğüne yürekten inandıklarını bildirdi.

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