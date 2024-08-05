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Ekonomi

Resesyon endişesi tahvil faizlerini düşürdü

Küresel piyasalarda açıklanan ekonomik verilerin resesyon endişelerini artırması, gelişmiş ekonomilerin devlet tahvil faizlerinde hızla gerilemeye neden oldu.

Ata Ufuk Şeker, Burhan Sansarlıoğlu  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Resesyon endişesi tahvil faizlerini düşürdü

Brüksel

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi sert bir düşüşle başladı.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam 114 binle beklentilerin oldukça altında artarken, haziran ayındaki 206 binlik tarım dışı istihdam verisi de 179 bine revize edildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapma ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

Artan resesyon kaygıları ilk önce Asya piyasalarına yansıdı. Japon piyasalarında düşüş yüzde 12'yi, Güney Kore'de ise yüzde 8,5'i aştı. Kaygıların devam etmesiyle Avrupa piyasaları da sert düşüşle açıldı. Avrupa'da gösterge endeks olarak tanımlanan Stoxx Europe 600 açılışta yüzde 2,5'ten fazla geriledi.

Devlet garantili, düşük riskli ve sabit getirili varlıklara yatırım yapanların tercihi olan devlet tahvilleri de resesyon endişelerinden etkilendi.

Başta ABD'de açıklanan veriler dünya genelinde resesyon beklentilerini artırırken, bu durum gelişmiş ülkelerin devlet tahvillerine olan ilgiyi artırdı.

Tahvil faizleri ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi çok sayıda ülkede hızla geriledi.

9 baz puan gerileyip yüzde 3,68'e inen ve 26 Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi gören ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 3,77'de dengelendi. ABD'de 2 yıllık Hazine tahvili getirisi 3,79'a indi.

İngiltere'de 10 yıllık tahvil faizleri yatay seyirle yüzde 4 seviyelerinde dengelenirken, 2 yıllık tahvil faizleri 30 baz puan azalarak 4,26'ya indi.

Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri 4 baz puan azalarak 2,12'ye gerileyerek ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Almanya'nın 2 yıllık tahvil faizleri ise 12 baz puan azalarak 2,24'e indi.

Fransa'da 10 yıllık tahvil faizleri yatay seyirle 2,95 seviyelerinde bulunuyor.

İspanya'da 10 yıllık tahvil faizleri 7 baz puan azalarak 3,08'e gerilerken, 2 yıllık tahvil faizleri yatay seyirle yüzde 2,94 seviyelerinde seyrediyor.

İtalya'da 10 yıllık devlet tahvilleri yatay seyirle 3,61 olurken, 2 yıllık tahvil getirileri 4 baz puan azalarak 2,95'i gördü.

Japonya'da 10 yıllık devlet tahvil getirileri 18 baz puan düşüşle 0,784 olurken, nisan ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Ülkenin 3 yıllık tahvillerinde düşüş 15 baz puanı buldu.

Çin'in 10 yıllık tahvilleri 2,11'le yatay seyrederken, 1 yıllık tahvillerde gerileme yüzde 4 baz puana ulaştı.

Öte yandan, tahvil faizleri düştüğünde ekonomiler durgun bir hal alırken, borsalar da bu durumdan olumsuz etkileniyor.

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