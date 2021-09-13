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Dünya

ABD Afgan mültecileri ülkeye getiren uçuşları askıya alma sürecini uzattı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, kızamık salgınından dolayı Afgan mültecileri ülkeye getiren uçuşların askıya alınması sürecini 7 gün daha uzattıklarını duyurdu.

Kasım İleri   | 13.09.2021
ABD Afgan mültecileri ülkeye getiren uçuşları askıya alma sürecini uzattı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kirby, “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) talebi üzerine Müttefikler Hoş Geldi Operasyonu’nda ABD’ye yapılan uçuşlar, ülkeye son zamanlarda getirilen bazı Afganlar arasında kızamığın tespit edilmesinden dolayı bugünden başlamak üzere 7 gün daha askıda kalacak.” dedi.

Kirby, ABD’ye geçen hafta getirilen 4 Afgan’da daha kızamık tespit edildiğini kaydetti.

Geçen hafta Beyaz Saray, CDC’nin tavsiyesi üzerine Afganistan'dan tahliye edilenlerin ABD'ye nakledildiği uçuşları kızamık salgınından dolayı geçici olarak durdurduklarını bildirmişti.




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