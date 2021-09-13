Dolar
8.43
Euro
9.97
Altın
1,791.54
ETH/USDT
3,283.30
BTC/USDT
45,059.00
BIST 100
1,438.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD’de kalp krizi geçiren kişinin yoğun bakım yatağı bulunamayınca öldüğü bildirildi

ABD’de geçen ay kalp krizi geçiren 73 yaşındaki kişinin hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde boş yatak bulunamadığı için öldüğü bildirildi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 13.09.2021
ABD’de kalp krizi geçiren kişinin yoğun bakım yatağı bulunamayınca öldüğü bildirildi

New York

Ray DeMonia’nın ailesi, verdikleri ölüm ilanında DeMonia’nın kaldırıldığı Alabama’daki hastanenin 3 eyaletteki 43 hastaneyle temasa geçerek yoğun bakım ünitesi aradığını ve ancak 300 kilometre ötedeki Mississippi eyaletinde bir ünite bulunduğunu kaydetti.

Tüm yoğun bakım ünitelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarıyla dolu olduğunu ifade eden aile, ölüm ilanında DeMonia’nın anısına hastanelerde Kovid-19 dışındaki hastalara yer açılabilmesi için herkesi aşı olmaya çağırdı.

ABD’de Kovid-19 virüsünün delta varyantının neden olduğu dalga nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde yer bulmak zorlaşıyor.

Geçen hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) yayımladığı araştırma, aşı olanların Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatma ve ölüm riskinin çok düşük olduğunu ortaya koydu.

CDC, geçen hafta Beyaz Saray’ın basın toplantısında aşı olmayanların olanlara göre Kovid-19'a yakalanma riskinin 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre Alabama eyaletinde son haftalarda yoğun bakım ünitelerinin yarısından fazlasını Kovid-19 hastalarının kullanmasından dolayı sıkıntı yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kovid-19 yasakları 4 hafta daha uzatıldı
İsrail'deki araştırmaya göre, her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kovid-19 yasakları 4 hafta daha uzatıldı

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kovid-19 yasakları 4 hafta daha uzatıldı

İsrail'deki araştırmaya göre, her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor

ABD’de kalp krizi geçiren kişinin yoğun bakım yatağı bulunamayınca öldüğü bildirildi

Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki çocuklara tek doz Kovid-19 aşısı yapılması önerisi

İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki çocuklara tek doz Kovid-19 aşısı yapılması önerisi
Yolcu sayısında 2019'da zirvede yer alan Heathrow Havalimanı, 10'uncu sıraya geriledi

Yolcu sayısında 2019'da zirvede yer alan Heathrow Havalimanı, 10'uncu sıraya geriledi