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Ekonomi

Instagram'dan doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlar e-ticaret olarak sayılmıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mal veya hizmetin teminine yönelik sözleşme Instagram üzerinden yapılmıyor. Alım satım işlemi, telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştiriliyor." dedi.

Seda Tolmaç  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Instagram'dan doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlar e-ticaret olarak sayılmıyor

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan alım satım işlemlerinin, telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bu nedenle Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan tanıtımlar üzerine, doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlar, elektronik ticaret olarak nitelendirilmiyor ve ilgili kanun kapsamında yer almıyor." dedi.

Bolat, AA muhabirine, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararının, e-ticaret üzerinde olumsuz etkileri olabileceği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a işaret eden Bolat, söz konusu Kanun'da Trendyol, Hepsiburada ve Yemeksepeti gibi pazaryerlerinin ve bu pazaryerlerinde veya kendine ait elektronik ticaret ortamında kendi mal ve hizmetlerinin satışını yapan işletmelerin ticari faaliyetlerinin düzenlendiğini söyledi.

Bolat, herhangi bir ticari işlemin elektronik ticaret kabul edilebilmesi ve söz konusu Kanun kapsamında yer alabilmesi için fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeden veya telefon gibi doğrudan iletişim araçları kullanılmadan gerçekleştirilmesi, alım satım sözleşmesinin elektronik ortamda yapılması ya da siparişin yine elektronik ortamda verilmesi gerektiğini belirtti.

Instagram gibi sosyal medya platformlarının, işletmelerin ve bireylerin mal ve hizmetlerinin tanıtımına olanak sağladığını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Mal veya hizmetin teminine yönelik sözleşme Instagram üzerinden yapılmıyor. Alım satım işlemi telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan tanıtımlar üzerine doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlar, elektronik ticaret olarak nitelendirilmiyor ve ilgili Kanun kapsamında yer almıyor."

"Kayıt dışı satışlar, vergi gelirlerinin azalmasına neden oluyor"

Instagram üzerinden yapılan ve genellikle kayıt dışı gerçekleştirilen satışların, vergi gelirlerinin azalmasına sebep olduğunu vurgulayan Bolat, "Bu satıcılar, yasal yükümlülüklerini yerine getiren işletmeler karşısında haksız rekabet oluşturarak avantaj sağlıyor. Bu satıcılara ulaşılması mümkün olmadığından, satış sırasında veya sonrasında ortaya çıkan problemlerde tüketici mağduriyetleri yaşanabiliyor." diye konuştu.

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