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Ekonomi

Renault Group, yeni nesil Mitsubishi Colt'u Bursa'da üretecek

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Renault Group, ara vermeden devam ettiği yatırımlarına yeni nesil şehir otomobili Mitsubishi COLT’un Bursa’da üretimini de ekliyor.

Gökhan Yıldız   | 06.04.2022
Renault Group, yeni nesil Mitsubishi Colt'u Bursa'da üretecek twitter.com/renaultgroup

İstanbul

Renault Group'tan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil Colt, tıpkı Clio modelinde olduğu gibi Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın modüler CMF-B platformunda üretilecek.

Yeni araç 2023’ün 4. çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın kazan-kazan felsefesine dayalı iş birliği stratejisi ve Renault Group’un Oyak Grubu ile 52 yıldır süregelen köklü ortaklığı, Yeni Nesil Mitsubishi Colt’un Oyak-Renault Bursa Fabrikası’nda üretilmesi kararı ile daha da güçleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Oyak-Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, "Yatırımlarımıza Türkiye’ye duyduğumuz sarsılmaz güven doğrultusunda ara vermeden devam edeceğiz. Yeni duyurumuz, bu kararlılığımızın somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Doğu, Renault Group olarak 1969’dan bu yana Türkiye’de Oyak Grubu ortaklığında köklü ve başarılı bir şekilde ve 21 yıldan bu yana varlık gösterdiklerini belirtti.

Binek araç üretiminde lider konumunda olan ve üretiminin yüzde 80'ini ihraç eden Oyak-Renault Bursa Fabrikası Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3. sırada yer aldığını ve Türkiye’nin toplam ihracatına yıllık 2,3 milyar avroluk katkıda bulunduğunu belirten Doğu, şunları kaydetti:

"150’den fazla noktadan oluşan yaygın satış ve satış sonrası servis ağıyla Renault ve Dacia markalarının dağıtım faaliyetini yürüten Renault Mais AŞ., Türk otomotiv pazarına en geniş yelpazede ürün sunan şirketlerin başında geliyor.

Oyak-Renault Bursa fabrikasında üretilen Clio ve Megane Sedan yıllardır tüketiciler tarafından en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. 2000 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığımız yatırımların toplamı 2 milyar avro seviyesinde bulunuyor."

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