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Ekonomi

Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 5 bin geçici işçi alımı yapacak.

Erhan Cihan Ünal   | 07.04.2022
Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alacak

Ankara

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, "diğer orman işçisi" pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek.

Açık iş ilanları 11-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını buradan yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgiler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, geçici işçi alımı yapılacak pozisyonlar için gereken şartlar ile illerdeki kontenjana ilişkin detaylar da yer alıyor.

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