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Ekonomi

Rekabet Kurulu, Stellantis'in, Tofaş tarafından devralma işlemini onayladı

Rekabet Kurulunca, Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınması işlemine, yatırım ve dağıtım taahhütler kapsamında onay verildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Rekabet Kurulu, Stellantis'in, Tofaş tarafından devralma işlemini onayladı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek TOFAŞ Türk Otomobil AŞ'nin, Stellantis N.V.'ye ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin devralma işlemini tarihi bir kararla onayladı.

Söz konusu iznin tarafların yatırım yapma şartına bağlanması, Kurum tarihi bakımından bir ilki oluşturuyor. Bu kararın, genellikle durağan olarak fiyat, çıktı analizine dayalı toplumsal refah kriterinin daha geniş ve rekabetin dinamik etkilerini dikkate alan bir anlayışla ele alınması gerektiğini göstermesi bakımından uluslararası içtihat ve literatüre de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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Taraflarca sunulan taahhütler, bir yatırım planını ve dağıtım, satış kanalında alınan tedbirlerin yanı sıra yerli üretimin korunmasını da kapsıyor.

Tofaş'ın üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı taahhüt ettiği söz konusu yatırım planının aynı zamanda istihdama da önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Yatırım planının otomotiv ana sanayisine olduğu kadar yan sanayiye de olumlu şekilde yansıyacağı öngörülüyor. İşlemin, verilen taahhütlerle Türkiye ekonomisine ve toplumsal refahın artışına sağlayacağı katkılar, Kurulun izin kararının temel gerekçesini oluşturdu.

Taraflar yatırım planının yanı sıra dağıtım ve satış kanalında da bazı tedbirlere yönelik taahhütler sundu. İşlemin tüketici tercihlerini ve rakip markaların dağıtım/satış faaliyetlerini kısıtlama potansiyelini ortadan kaldırmaya yönelik söz konusu tedbirler izin kararının verilmesinde önemli rol oynadı. Böylece, işlem taraflarına ait bayilerin "one-stop-shop (tek durak)" olma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Kurul, nihai inceleme aşamasında, çok sayıda rakip teşebbüsün ve üçüncü tarafın görüşlerini aldı. Söz konusu görüşlerde dile getirilen hususlar Kurulun işlemle ilgili ayrıntılı çalışmasında tek tek dikkate alındı ve değerlendirildi.

Tarafların Ekim 2024'te sundukları ilk taahhüt paketi Rekabet Kurulu tarafından yeterli görülmeyerek reddedilmişti.

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