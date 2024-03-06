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Ekonomi

Rekabet Kurulu, "Nesine.com"a 77,7 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurulu, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'ye (Nesine.com), 77 milyon 708 bin 195 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Rekabet Kurulu, "Nesine.com"a 77,7 milyon lira ceza verdi

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'nin münhasırlık içeren anlaşmalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse 77 milyon 708 bin 195 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Öte yandan Kurul, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'ye bazı yükümlülükler de getirdi. Forma üzerinde bulunan alanlar (sırt, göğüs, şort, kol, konç gibi) hariç olmak üzere, spor kulüpleri ile reklam, tanıtım ve sponsorluğa yönelik akdedilmiş olan ve bu Kurul kararının alındığı tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sözleşmelerde doğrudan veya dolaylı olarak münhasırlığa yol açabilecek bütün hükümlerin kaldırılmasına ve Kuruma gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde belgelenmesi kararlaştırıldı. Forma üzerinde bulunan alanlar (sırt, göğüs, şort, kol, konç gibi) hariç olmak üzere, spor kulüpleriyle reklam, tanıtım ve sponsorluğa yönelik akdedilecek sözleşmelerde doğrudan veya dolaylı münhasırlığa yol açacak hükümlere yer verilmemesine karar verildi.

Spor kulüplerinin saha reklamlarına yönelik teşebbüsler ile akdedilmiş olan ve bu Kurul kararının alındığı tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sözleşmelerde yer alan doğrudan veya dolaylı olarak münhasırlığa yol açabilecek bütün hükümlerin kaldırılmasına ve Kuruma gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde belgelenmesi uygun bulundu. Spor kulüplerinin saha reklamlarına yönelik teşebbüsler ile akdedilecek sözleşmelerde doğrudan veya dolaylı münhasırlığa yol açacak hükümlere yer verilmemesi kararlaştırıldı.

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ ile reklam ve hizmet alımına yönelik akdedilecek sözleşmelerde doğrudan veya dolaylı münhasırlığa yol açacak hükümlere yer verilmemesine yönelik yükümlülüklerin getirilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

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