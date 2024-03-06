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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,31 değer kaybederek 8.744,58 puandan tamamladı.

Serhat Tutak  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 108,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,04 ile bilişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele edilmeyeceğinin sinyalini vermesinin, piyasalarda oynaklığı arttırdığını belirterek, yurt içi piyasalarda satış ağırlıklı seyrin hakim olduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu aktardı.

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