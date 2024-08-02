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Ekonomi

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini karara bağladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını sonuçlandırdı.

Mert Davut  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini karara bağladı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, İlhanlar Haddecilik Boru Profil ve Tekstil Sanayi Limited Şirketi hisselerinin tamamının Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tarafından, Polimetal Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün ACG Acquisition Company Limited tarafından devralınması işlemlerinin izne tabi olmadığına karar verdi.

Halihazırda Hanon Systems'in oy hakkına sahip toplam hisselerinin belli bir oranına sahip Hankook Tire & Technology Co. Ltd'nin, ilave olarak Hanon Systems'in oy hakkına sahip hisselerinin belli bir oranını devralması işlemine izin verildi.

AI Mistral (Luxembourg) BottomCo S.a.r.l. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün STAR Capital Partnership LLP tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Castlelake LP, Castlelake Group TopCo, LP ve Castlelake Group GP, LLC'nin ortak kontrolünün Brookfield Corporation tarafından dolaylı olarak kontrol edilen Brookfield CL Holdings LLC ve Castlelake Management Aggregator, LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Kosan Kozmetik Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin tamamının Tacirler Portföy Yönetimi AŞ Özel Sermaye 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ESPRO Investment B.V. ve Credia Partners Danışmanlık AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Sanofi Grubu şirketleri olan Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti., Opella Healthcare Tüketici Sağlığı AŞ ve Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 15 ürüne ilişkin marka ve ruhsat haklarının Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

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