Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi, Nisan 2025'te TÜFE bazında 1,55 puan azalarak 72,12'ye geriledi.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,55 puan azalarak 72,12 oldu.
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Endeks, Mart 2025'te 73,67 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,34 puan düşüşle 95,56'dan 93,22'ye geriledi.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 7,52 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 0,17 puan azaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.