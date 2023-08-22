Dolar
27.20
Euro
29.75
Altın
1,901.29
ETH/USDT
1,667.60
BTC/USDT
26,099.00
BIST 100
7,865.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselişle 7.856,15 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,50 puan artışla ve yüzde 0,76 değer kazanarak 7.856,15 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,11 ile iletişim oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,77 değer kazancıyla 7.796,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Küresel pay piyasaları, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonunda nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizlikler varlığını korusa da Banka'nın enflasyonla mücadelede bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimalinin masada kalması tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden oluyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.870 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trafiğe temmuzda 232 bin 253 aracın kaydı yapıldı
Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artacak
Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
PMYO Giriş Sınavı müracaat, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı tarihleri açıklandı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Emtia piyasası geçen hafta da karışık seyrini sürdürdü

Emtia piyasası geçen hafta da karışık seyrini sürdürdü
Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet