PTT'den 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi
Maaşını PTT'den alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerinin paraları, e-devlet üzerinden yapacakları başvuruyla evlerine kadar götürülecek.
Ankara
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Posta ve Telgraf Teşkilatından (PTT AŞ) yapılan açıklamaya göre, şirket yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, PTT AŞ'den maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine ödemeler konusunda kolaylık sağlandı.
e-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek.
Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli Banka" değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğini tercih etmeleri yeterli olacak.
Sosyal yardım ödemeleri ATM’lerden kolayca alınacak
Öte yandan, sosyal yardım ödemeleri alan müşteriler, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM'leri ve kamu bankası ATM'lerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.
Ayrıca, PTT Sosyal Kartı olmayan veya kayıp bildiriminde bulunan hak sahiplerine anında kart tahsisi yapılacak.