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Ön iniş takımları arızalanan yabancı bir şirkete ait kargo uçağının, İstanbul Havalimanı'nda pistten çekilme çalışmaları devam ediyor.
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Ekonomi

Pfizer, Zantac ilacıyla ilgili 10 binden fazla davada uzlaştı

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın, mide ekşimesi ilacı Zantac'ın kanser riskini gizlediği iddiasıyla açılan 10 binden fazla davada anlaşmaya vardığı bildirildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Pfizer, Zantac ilacıyla ilgili 10 binden fazla davada uzlaştı

New York

Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde, anlaşmanın ABD genelinde görülen davaları kapsadığı ancak Zantac ile ilişkili iddiaları tamamen çözüme kavuşturmadığı aktarıldı.

Anlaşmanın mali detaylarının belli olmadığı belirtilen haberde, diğer Zantac üreticilerinden GSK ve Sanofi'nin de anlaşmaya vardığı anımsatıldı.

Haberde, Zantac davalarıyla ilgili endişelerin 2022 yazında ilaç üreticilerinin toplam piyasa değerinin yaklaşık 45 milyar dolar azalmasına neden olduğuna işaret edilerek, hisselerin o tarihten bu yana toparlandığı ve önceki anlaşmalara dair haberler sonrasında yükseldiği ifade edildi.

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