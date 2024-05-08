Dolar
32.25
Euro
34.65
Altın
2,313.13
ETH/USDT
3,011.20
BTC/USDT
62,636.00
BIST 100
10,247.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ön iniş takımları arızalanan yabancı bir şirkete ait kargo uçağının, İstanbul Havalimanı'nda pistten çekilme çalışmaları devam ediyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,86 değer kaybederek 10.247,75 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,64 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,03 ile kimya petrol plastik oldu.

10.383,25 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 10.245-10.250 puan bandında dengelendi.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması, yön arayışını öne çıkarıyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın 2. Enflasyon Raporunun takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Çin'de dış ticaret dengesinin piyasaların odağında olacağını dile getirdi.

BoE'nin politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin, varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

BoE'nin bu yıl iki tane 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasının öngörüldüğünü dile getiren analistler, ilk faiz indirimi için haziran veya ağustos ayının öne çıkabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.470 ve 10.650 seviyelerinin direnç, 10.230 ve 10.150 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatından görüntü paylaştı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: (Gazze'ye) Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı
"81 İlde 81 Orman" projesi yeniden hayata geçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'yu kabul etti
'Birlikte hayata geçirdiğimiz projeler, dünya enerji ve ulaştırma haritalarını değiştirdi'

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Uluslararası yatırımcıların odağı Türkiye üzerine yönelmeye devam ediyor

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar temkinli seyrediyor

Küresel piyasalar temkinli seyrediyor

Borsa rekor tazeledi

Borsa rekor tazeledi
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet