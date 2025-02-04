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Ekonomi

PepsiCo'nun geliri geçen yılın son çeyreğinde azaldı

ABD merkezli gıda ve içecek şirketi PepsiCo'nun geliri, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,2 azalışla 27,78 milyar dolara gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Dilara Zengin Okay  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
PepsiCo'nun geliri geçen yılın son çeyreğinde azaldı

Washington

PepsiCo, 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Açıklamaya göre, PepsiCo'nun geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 azalarak 27,78 milyar dolara geriledi. Şirketin geliri, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 27,85 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Piyasa beklentisi şirketin gelirinin bu dönemde 27,89 milyar dolar olması yönündeydi.

PepsiCo'nun geliri, söz konusu dönemde, Avrupa'da yüzde 6, Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'da yüzde 5, Asya Pasifik, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Çin bölgesinde yüzde 2 artarken, Latin Amerika'da yüzde 7 azaldı.

Kuzey Amerika'da ise şirketin atıştırmalık işinde, Frito-Lay'in geliri ile Quaker Foods'un geliri yüzde 2'şer azalış kaydetti.

Böylece, şirketin Kuzey Amerika'da atıştırmalık ve içeceklerine olan talep art arda beşinci çeyrekte düşüş gösterdi.

PepsiCo'nun geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği net kar ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artışla 1,5 milyar dolara çıktı. PepsiCo, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 1,3 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

PepsiCo'nun 2023'ün dördüncü çeyreğinde 94 sent olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 1,11 dolara yükseldi.

Ayrıca şirketin bu yıl organik gelirde düşük tek haneli bir artış beklediği kaydedildi.

PepsiCo Üst Yöneticisi Ramon Laguarta, yaptığı açıklamada, Kuzey Amerika'daki zayıf piyasa trendlerine, Quaker Foods Kuzey Amerika biriminde yaşanan bir ürün geri çağırma süreciyle ilgili devam eden etkilere ve belirli uluslararası pazarlarda jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan aksamalara rağmen işlerinin 2024 yılında dirençli kaldığını belirtti.

Laguarta, 2025'te uluslararası pazarlardaki büyümeyi sürdürmek ve Kuzey Amerika'daki performansı iyileştirmek için adımlar atacaklarını ifade etti.

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