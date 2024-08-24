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Ekonomi

Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla şehrine ilk uçuşunu yaptı

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İsmail Özdemir  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla şehrine ilk uçuşunu yaptı

Tuzla

Pegasus'a ait uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tuzla Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşunu yapması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Ulaşım Daire Başkanı Sefa Ceyhan, Pegasus Satış ve Network Planlama Direktörü Emre Pekesen ve Pegasus Yer İşletme Grup Başkanı Boğaç Uğurlutegin'in yanı sıra Türkiye ve Bosna Hersek'ten basın mensupları katıldı.

Pegasus'a ait uçakla Tuzla kentine gelen heyeti burada, Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic ile Tuzla Kantonu hükümet yetkilileri karşıladı.

Bakan Yardımcısı Enver İskurt, burada yaptığı açıklamada, Tuzla Kanton hükümetinin kendilerinden uçuş konusunda talepte bulunduğunu, buna olumlu cevap vererek işbirliği yaptıklarını söyledi.

Bosna Hersek ve Türkiye arasında dostane ilişkilerin olduğunu aktaran İskurt, "Havacılıktaki bu işbirliğiyle beraber çok güçlü bir bağ kurulmuş oldu. Özellikle sosyal, ticari ve turizm anlamında çok daha iyi gelişmelerin adımı atılmış oldu. Bugün ilk uçuşu Pegasus ile gerçekleştirmiş olduk. Ekim ayının başlarında da inşallah AJet uçuşlarına başlayacak. Güvenli ve emniyetli uçuşlar diliyorum." diye konuştu.

Pegasus Satış ve Network Planlama Direktörü Pekesen ise uçuşun başlamasında emeği geçenlere teşekkür ederek filolarında 108 uçakları bulunduğunu ve 107'inci destinasyonlarına başladıklarını belirtti.

Sefer sayılarını arttırmak istediklerini dile getiren Pekesen, "Uçağımız bugün dolu geldi ve dolu olarak geri dönüyor, bu da potansiyelin olduğunu gösteriyor, umuyorum çok yakın zamanda daha fazla frekans ile hizmet verebiliriz." dedi.

Pegasus'un uçuşları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan cumartesi günü saat 06.50'de, Tuzla'dan Sabiha Gökçen'e ise yine aynı gün 08.50'de yapılacak.

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