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Ekonomi

Peak Games'in sahibi Zynga 12,7 milyar dolara satıldı

Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran Take-Two, "FarmVille" oyunun yaratıcısı ve Peak Games'in sahibi Zynga'yı satın aldı.

Dilara Zengin Okay   | 10.01.2022
Peak Games'in sahibi Zynga 12,7 milyar dolara satıldı

Washington

Take-Two'dan yapılan açıklamada, şirketin Zynga'yı hisse başına 9,86 dolar fiyatla 12,7 milyar dolara satın aldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu teklifin Zynga hissesinin 7 Ocak 2022'deki borsa kapanış fiyatının yüzde 64 üzerinde olduğu aktarıldı.

Zynga’nın hissedarları hisse başına 3,5 dolar nakit ve her Zynga hissesi başına 6,36 dolarlık Take-Two hissesi alacağı belirtilen açıklamada, satın alma işleminin ilk 2 yılda 100 milyon dolarlık yıllık maliyet sinerjisi oluşturacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Zynga, Haziran 2020'de Türk mobil oyun üreticisi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Böylece, Peak Games Türkiye'nin ilk unicornu olmuştu.

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