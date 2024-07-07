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Ekonomi

Otomotiv ihracatı haziranda 2,6 milyar dolar oldu

Otomotiv sektörü temsilcileri geçen ay 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Saliha Nur Köksal  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Otomotiv ihracatı haziranda 2,6 milyar dolar oldu

Bursa

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, yüzde 12 azalarak 2,6 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı payın ise yüzde 14,1 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 50 milyon dolar, binek otomobil dış satımı 942 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 394 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 177 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise 30 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat Almanya'ya, binek otomobillerde Fransa'ya, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık'a, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yapıldı.

En büyük pazar Birleşik Krallık'a 322 milyonluk ihracat

Haziranda 322 milyon dolarlık ihracat yapılan Birleşik Krallık, en fazla dış satım kaydedilen ülke konumunu korudu.

Almanya 319 milyon dolarla ikinci büyük pazar oldu, üçüncü Fransa'da ise 315 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Ülke grubunda yüzde 70 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine dış satım, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 12 azalışla 1 milyar 787 milyon dolar oldu.

Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 14 payla ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat 14 arttı. Afrika ülkelerine yüzde 28 ihracat düşüşü yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen ay uzun bayram tatilinin de etkisiyle tüm mal gruplarında ihracat azalırken, Birleşik Krallık'a yüzde 20, İspanya'ya yüzde 7, Romanya'ya yüzde 23, Birleşik Devletler'e ise yüzde 3 artış kaydettik. Yılın ilk altı aylık döneminde ise ihracatımız yüzde 2,3 artışla 17,7 milyar dolara yükseldi.

Haziran ayında uzun bayram tatilinin de olumsuz etkisiyle tüm mal gruplarında ihracat azalırken, önemli pazarlarımızdan Birleşik Krallık'a yüzde 20, İspanya'ya yüzde 7, Romanya'ya ise yüzde 23 artış kaydettik. Bu yılın ocak-haziran döneminde ise ihracatımız yüzde 2,3 artarak 17 milyar 701 milyon dolara yükseldi."

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