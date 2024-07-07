Dolar
32.67
Euro
35.41
Altın
2,391.58
ETH/USDT
3,014.60
BTC/USDT
57,550.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR-
logo
Ekonomi

Sakarya'nın ihracatı yılın ilk yarısında 3 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip Sakarya, yılın ilk yarısını yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatla tamamladı.

Onur Orhan  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Sakarya'nın ihracatı yılın ilk yarısında 3 milyar dolara yaklaştı

Sakarya

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ihracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada bulunan Sakarya, ocak-haziran döneminde ülke ihracatına yüzde 2,7 katkı sağladı.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi ve çelik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdüren Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 977 milyon 574 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-haziranda geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 754 milyon 980 bin dolar olan dış satışını yüzde 8,1 artıran Sakarya'dan 143 ülke ve 10 serbest bölgeye ürün gönderildi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentte en çok dış satım ise yüzde 88 ile otomotiv sektöründe yaşandı.

Sakarya'dan 6 ayda 2 milyar 628 milyon 693 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirilirken, bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4'lük artış kaydedildi.

En çok ihracat yapılan ikinci sektör 68 milyon 661 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bunu 48 milyon 132 bin dolarla çelik, 44 milyon 680 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 36 milyon 404 bin dolarla makine ve aksamları, 31 milyon 62 bin dolarla iklimlendirme sanayi takip etti.

Söz konusu sektörler arasında yılın ilk yarısında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre en çok artıran sektör, yüzde 61,4 ile çelik oldu.

En fazla ihracat Fransa'ya

Ocak-haziran döneminde kentten en fazla ihracat 458 milyon 252 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,3 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 382 milyon 703 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bunu 316 milyon 988 bin dolarla İspanya, 283 milyon 158 bin dolarla Polonya ve 249 milyon 355 bin dolarla İtalya izledi.

Kentten yılın ilk 6 ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülke ve 2023'ün aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke2023 Ocak-Haziran (Bin $)2024 Ocak-Haziran (Bin $)Değişim (%)
Fransa322.126458.25242,3
Birleşik Krallık294.648382.70329,9
İspanya346.965316.988-8,6
Polonya335.896283.158-15,7
İtalya177.313249.35540,6

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının akrabaları cenazelerini acı dolu hatıralarla toprağa verecek
Erzurum'da menfezden düşen otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının 31 dereceyle rekor seviyeye ulaşması bekleniyor

Benzer haberler

Sakarya'nın ihracatı yılın ilk yarısında 3 milyar dolara yaklaştı

Sakarya'nın ihracatı yılın ilk yarısında 3 milyar dolara yaklaştı

Türkiye- Hollanda maçı dev ekranlardan izlendi

Türkiye'nin 6 aylık otomotiv ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine yapıldı

Hububat ihracatı ilk 6 ayda 5,9 milyar dolar oldu

Hububat ihracatı ilk 6 ayda 5,9 milyar dolar oldu
Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki ihracatına Bursa'nın katkısı 8 milyar dolardan fazla oldu

Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki ihracatına Bursa'nın katkısı 8 milyar dolardan fazla oldu
Meyve ve sebze mamulleri sektörü yılın ilk yarısında 1,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Meyve ve sebze mamulleri sektörü yılın ilk yarısında 1,3 milyar dolarlık ihracat yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet