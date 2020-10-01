Euro
9.09
Dolar
7.75
BIST 100
1,146.28
Altın
1,903.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

OPEC: Belirsizlik ve riskler petrol piyasasını etkilemeye devam edecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Barkindo, Kovid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsiz ve risklerin petrol piyasasını ve ekonomik toparlanmanın hızını etkilemeye devam edeceğini belirtti.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 01.10.2020
OPEC: Belirsizlik ve riskler petrol piyasasını etkilemeye devam edecek

İzmir

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsiz ve risklerin petrol piyasasını ve ekonomik toparlanmanın hızını etkilemeye devam edeceğini bildirdi.

OPEC'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, küresel petrol arz ve talebine ilişkin teknik bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıya OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler ile uzmanların katıldığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19 salgınının petrol sektörüne olan etkilerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, "OPEC, petrol piyasasının dengeleneceğine yönelik iyimserliğini temkinli bir şekilde sürdürüyor. Buna rağmen belirsizlik ve riskler petrol piyasasını ve ekonomik toparlanmanın hızını etkilemeye devam edecek. Bu toplantı da dahil olmak üzere ham petrol üretimine ilişkin konulara yönelik diyaloglarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eylül Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 51 bini aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi
İspanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle büyükşehirlere serbest dolaşım kısıtlaması geldi
Pfizer ve BioNTech Kovid-19 aşı adayının denemelerine Güney Afrika'da başladı

Benzer haberler

OPEC: Belirsizlik ve riskler petrol piyasasını etkilemeye devam edecek

OPEC: Belirsizlik ve riskler petrol piyasasını etkilemeye devam edecek

BTC'den akan petrol 14 yılda 3,5 milyar varili aştı

Brent petrolün varili 41,09 dolar

Altın üretiminde hedef 5 yılda 100 ton

Altın üretiminde hedef 5 yılda 100 ton
ABD'nin Suriye'deki ortağı YPG/PKK, ABD yasalarını deliyor

ABD'nin Suriye'deki ortağı YPG/PKK, ABD yasalarını deliyor

Putin: Rusya'nın bütçesinde enerji gelirlerinin payı yüzde 30'a düşecek

Putin: Rusya'nın bütçesinde enerji gelirlerinin payı yüzde 30'a düşecek