Öncelikli sektörler için kıtalar arası ihracat seferberliği
Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme stratejisi çerçevesinde ticari bağların çeşitlendirilerek güçlendirilmesi hedeflenirken öncelikli sektörler için dört kıtaya yönelik çeşitli adımlar atılacak.
Ankara
AA muhabirinin, 2023-2025 yıllarına yönelik Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, küresel ölçekte parasal sıkılaşma politikaları ve jeopolitik riskler 2022'nin kalan döneminde ve 2023'te küresel ekonomik görünüm üzerinde baskılayıcı unsurlar olarak öne çıkacak.
Bu durumun küresel ticaret üzerinde de olumsuz etki oluşturarak, ihracata yansıması bekleniyor. Bununla birlikte, emtia fiyatlarındaki yüksek seviyelerin gerilemesi ve hizmet gelirlerindeki artışın etkisiyle cari işlemler dengesinde iyileşme yaşanması öngörülüyor.
Program döneminde, ithal girdi bağımlılığını azaltıcı, ihracatta ürün ve ülke çeşitlendirilmesini sağlayıcı, ihracatta katma değeri yüksek üretimi destekleyici politikaların cari işlemler açığının kademeli bir şekilde azaltılmasına katkı vereceği tahmin ediliyor.
Cari işlemler açığındaki iyileşmeye ilave olarak, uzun dönemli üretim ve verimlilik artışının sağlanması bakımından önem arz eden doğrudan yabancı yatırımlar yoluyla açığın finansman kalitesi artırılacak.
Kamu ve kültür diplomasisi yoğunlaştırılacak
Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yoğunlaştırılacak.
Başta yakın coğrafya olmak üzere, diğer ülkelerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ülkenin hak ve menfaatlerinin azami ölçüde gözetilmesini sağlamak için ticaret diplomasisi araçlarıyla bölgesel ve çok taraflı iş birliği platformları etkin kullanılacak.
Böylelikle ticari bağlar çeşitlendirilecek ve yurt dışında yaşayan vatandaşların, iş dünyasını ve finansman unsurlarını temel alan bütüncül yaklaşım sürdürülecek.
Dış ticarette rekabetçiliğin artırılması ve tedarik zincirlerindeki ülkenin konumunun güçlendirilmesine yönelik politikalar, çevresel faktörler de göz önünde bulundurularak Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na uygun yürütülecek.
Tüketici eğilimine göre yeni turizm ürünleri yolda
Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla alternatif turizm ürünleri belirlenecek, hedef pazarlarda tanıtım faaliyetleri yürütülecek.
Mevcut pazarların geliştirilmesinin yanı sıra pazar çeşitliliğini sağlamak amacıyla başta Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere dünyada yükselen pazar konumundaki ülkelerden gelen ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecek.
Türkiye turizminin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde geliştirilmesi amacıyla Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında yeni standartlar belirlenecek ve programın tanıtımı uluslararası alanda yapılacak.
Sağlık turizmi alanında ülke tanınırlığı ve tercih edilirliği artırılacak, sağlık turizmi hizmet kapasitesi nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek ve "Heal in Türkiye" markasıyla sağlık hizmet ihracatına yönelik tanıtım faaliyetleri yürütülecek.
Dört kıtaya yönelik özel strateji
İhracat odaklı büyüme hedefi kapsamında, Avrupa Birliği ile tercihli ticari ilişkilerin temelini oluşturan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeni serbest ticaret anlaşmaları müzakere edilecek. Yürürlükteki serbest ticaret anlaşmalarının kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.
Öncelikli sektörlere yönelik ticari ve ekonomik ilişkiler, girişimci ve insani dış politika çerçevesinde derinleştirilip çeşitlendirilecek. Kimyadan eczacılığa, bilgisayar, elektronik ve optikten makine ve ulaşım araçlarına kadar orta yüksek ve yüksek teknolojili çeşitli sektörler öncelikli alanlar olarak belirlenmişti.
Afrika ve Latin Amerika'ya yönelik ortaklık ve açılım politikalarıyla Yeniden Asya girişimine de somut hedefler doğrultusunda devam edilecek. Böylece, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarına yönelik ihracatın, söz konusu sektörlerde de artırılması öngörülüyor.
Eximbank'ın iş modeli güncellenecek
Yürütecek strateji kapsamında, Türk Eximbank'ın iş modeli uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak güncellenecek, fonlama imkanları öncelikle KOBİ'lerin ihracatıyla yüksek teknoloji ve katma değerli ihracatın finansmanında kullanılacak.
Elektronik ticaret pazar yerlerinde mikro işletmeler, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle esnafın haklarını koruyucu tedbirler alınarak daha adil ve şeffaf piyasa yapısı sağlanacak.
Hizmet ihracatçılarının verimlilik düzeyleriyle rekabet güçlerinin artırılması için güncellenen devlet yardımı programları uygulamasına devam edilecek.
Bilişim, yazılım, dijital oyun, telekomünikasyon, finansal teknolojiler (fintek), akıllı şehircilik alanlarında sektörlerin yurt dışına açılması ve ihracatının artırılmasına yönelik sektöre özel kurgulanan destekler verilecek.
Ülkenin küresel rekabet gücünün artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için ihtiyaç duyulan aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti ve yapay zeka tabanlı sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecek.
Gümrüklerde yerli teknolojiler
Lojistik açıdan kritik önemi olan bölge ve ülkelerde "Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağı" kurulmasına ve işletilmesine yönelik destek sağlanacak.
Serbest bölgelere yüksek teknoloji içeren yatırımlar çekilerek, ekonominin rekabet gücü artırılacak.
İhracatta yeni rekorlar ve iş süreçlerinin hızlandırılması amacıyla gümrük idareleri ve kapılarının işlem kapasiteleri güçlendirilecek ve altyapıları yenilenecek. Gümrüklü sahalarda yerli teknolojiler yaygınlaştırılarak, kaçakçılıkla mücadelede etkinlik artırılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.