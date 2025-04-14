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Ekonomi

Ödemeler Dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubatta 4 milyar 405 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 158 milyon dolarlık fazla oluştu.

Mahmut Çil, Ali Canberk Özbuğutu  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Ödemeler Dengesi verileri açıklandı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Şubat 2025'te cari işlemler hesabı 4 milyar 405 milyon dolar açık verdi.

Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 158 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, şubatta 5 milyar 730 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, şubat ayında cari açık yaklaşık 12,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,8 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62 milyar dolar ve 246 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesinde ise 16,4 milyar dolarlık açık oluştu.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler şubatta 2 milyar 453 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 167 milyon dolar ve 2 milyar 6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ödemeler dengesi verilerine göre, Şubat 2025'te cari işlemler hesabı 4 milyar 405 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.

Buna göre, şubat ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar dolar, net portföy yatırımları 15,2 milyar dolar, krediler 37,7 milyar dolar ve ticari krediler 400 milyon dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 13,4 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 16,5 milyar dolar oldu.

Şubatta doğrudan yatırımlar kaynaklı 11 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 2 milyar 566 milyon dolarlık net giriş oldu. Yurt dışı yerleşiklerin toplam doğrudan yatırımları 561 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 550 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşikler yurt dışında 190 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşikler ise Türkiye'de 134 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.

Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 25 milyon dolar ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında 675 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin genel hükümet, bankalar ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 1 milyar 471 milyon dolar, 296 milyon dolar ve 282 milyon dolar net alış gerçekleşti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve genel hükümet sırasıyla 900 milyon dolar ve 120 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler 969 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 1 milyar 583 milyon dolar net azalış ve yabancı para cinsinden 775 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 808 milyon dolar net azalış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 899 milyon dolar net azalış oldu. Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:



2025 Şubat2025 Ocak-Şubat




A-CARİ İŞLEMLER HESABI-4.405-8.407
1.İhracat21.19642.303
2.İthalat26.92653.747

Mal Dengesi-5.730-11.444
3.Hizmet Gelirleri6.34813.870
4.Hizmet Giderleri3.8958.349

Mal ve Hizmet Dengesi-3.277-5.923
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler6781.767
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler1.8384.145

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-4.437-8.301
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler32-106
B.SERMAYE HESABI-3315
C.FİNANS HESABI-2.611-14.472
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi5501.460
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5611.996
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi210383
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu2.7765.380
11.1.Hisse Senetleri2537
11.2.Borç Senetleri2.7515.343
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-3545
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet33
12.3.Bankalar2601.187
12.4.Diğer Sektörler-617-1.185
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu-3208.944
13.1.Merkez Bankası16-3.454
13.2.Genel Hükümet-12027
13.3.Bankalar-1.87010.231
13.4.Diğer Sektörler1.6542.140

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-1.8276.080
D.NET HATA VE NOKSAN-1.072-2.549

GENEL DENGE2.899-3.531
E.REZERV VARLIKLAR-2.8993.531
14.Resmi Rezervler-2.8993.531
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00


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