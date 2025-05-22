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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 75 oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta geçen aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75'e çıktı.

Mahmut Çil  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 75 oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

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Buna göre, mayıs ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1849 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 75,1 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, mayısta geçen aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar20242025
Ocak76,274,6
Şubat76,474,5
Mart76,274,4
Nisan76,774,3
Mayıs76,375,0
Haziran76,3
Temmuz75,9
Ağustos75,4
Eylül74,9
Ekim74,9
Kasım75,6
Aralık75,8
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