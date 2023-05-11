Dolar
19.56
Euro
21.38
Altın
2,022.95
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,631.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin’in Aydıncık ilçesinde halka hitap ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de Anadolu Ajansı muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Esenyurt sandık ve okul sorumlularıyla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de ‘’Sivaslılar Buluşması’’ programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 484 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari, işlemler hesabında 1 milyar 372 milyon dolar fazla oluştu.

Murat Aslan  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Ödemeler dengesi verileri açıklandı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2023'te cari işlemler hesabı 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı martta 6 milyar 298 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 88 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi martta 1 milyar 354 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 80 milyon dolar net giriş kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye nüfusunun yüzde 67,9'u yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşıyor
Bolu'da 9 okul güneş enerjisi sistemiyle elektrik üretiyor
Trakya Üniversitesinde ampute depremzedeye protez bacaklar yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet