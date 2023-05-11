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Ekonomi

Mecburi uygulamaya alınan ürünlerin Türk standartlarına dair usul ve esaslar belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mecburi uygulamaya alınan ürünlerin Türk standartlarına dair usul ve esasları belirledi.

Mustafa Çalkaya  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Mecburi uygulamaya alınan ürünlerin Türk standartlarına dair usul ve esaslar belirlendi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mecburi uygulamaya alınan ürünlerin Türk standartlarına dair usul ve esasları belirledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tebliğde yer alan Türk standartları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihteki tadilleriyle imalat ve piyasaya arz safhalarında mecburi olarak uygulanacak.

Söz konusu standartlar kapsamına giren ürünleri imal ve piyasaya arz edenlerin tebliğ hükümlerine uymaları zorunlu olacak.

Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin tebliğ hükümleri çerçevesinde belirtilen kurallara uygun olduğu varsayılacak. Bu kuralların uygulanması Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği hükümlerine tabi tutulacak.

Öte yandan Bakanlığın "Mecburi Uygulamada Olan Bazı Türk Standardlarına Ait Tebliğlerin ve Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğler 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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