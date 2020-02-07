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Ekonomi

Ocakta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ocakta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde sağlandı.

Göksel Yıldırım,Sevgi Ceren Gökkoyun   | 07.02.2020
Ocakta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. 

Buna göre, ocakta en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,67, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,18 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yatırımcısına yüzde 4,66, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,67 kazandırırken, dolar yüzde 0,58, avro yüzde 0,68, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,1 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5,17, DİBS yüzde 2,16 kazanç sağlarken, dolar yüzde 0,1, avro yüzde 0,2, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,62 kaybettirdi.

BIST 100 endeksi 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,04, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 17,01 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,2, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,22 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

6 aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,42, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,61 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,28 ile en az kazandıran yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,84 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,49, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,88 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Diğer taraftan, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,09, BIST 100 endeksi yüzde 14,07, mevduat faizi yüzde 10,78, dolar yüzde 1,35, avro yüzde 1,5 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 18,48, BIST 100 endeksi yüzde 10,7, mevduat faizi yüzde 7,51 kazandırırken, dolar yüzde 1,64, avro yüzde 4,4 kayba yol açtı.

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