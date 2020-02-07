Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
122,503.60
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artarak 122.476,31 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 07.02.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artarak 122.476,31 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 192,44 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 122.476,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 123.900 seviyelerini test etmesinin ardından etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,03 altında 122.284 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını belirterek, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının son 10 ayın en düşük seviyesine işaret etmesi ve bir önceki gün açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisinin beklentilerin belirgin şekilde üzerinde artması sonrası, aralıkta 145 bin olan tarım dışı istihdamın ocakta 165 bin artması bekleniyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 direncinin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve yeni zirvelerin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 121.000 ve 120.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek
Afrika’da Fransa kâbusu - II: Yeni sömürgecilik
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yatay tamamladı

Gönüllü bireysel emeklilik fonları enflasyonun üzerinde getiri sağladı

Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa, güne yükselişle başladı

Dünya borsalarının yükselişi hızlandı

Dünya borsalarının yükselişi hızlandı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı