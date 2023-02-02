Dolar
18.82
Euro
20.69
Altın
1,956.38
ETH/USDT
1,670.50
BTC/USDT
23,822.00
BIST 100
4,763.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ocakta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.02.2023
Ocakta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 715 milyon 993 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 304 milyon 657 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 633 milyon 774 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 219,2 ile zeytin ve zeytin yağı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının ocak ayında yüzde 70,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 4,5 artışla 13 milyar 674 milyon 373 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 12,8'lik yükselişle 2 milyar 875 milyon 571 bin dolarlık, yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda da yüzde 11,4 azalışla 441 milyon 188 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1 milyar 594 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 4 milyon dolarla ABD ve 890 milyon 935 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

İhracatta Suudi Arabistan'a 22, Kazakistan'a 2 ve İsviçre'ye 1,5 kat artış kaydedildi.

Ocak ayında 46 kentin dış satımında artış kaydedildi.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 il sırasıyla 7,6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak kayıtlara geçti.

İlk kez ihracat ailesine katılan 1.641 firma 81,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla 1,56 dolara yükseldi.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2022 ve 2023'ün ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):


1 - 31 OCAKSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20222023Değişim (2023/2022) (yüzde)Pay (yüzde)2021-20222022-2023Değişim (2023/2022) (yüzde)Pay (yüzde)
I. TARIM2.549.9312.875.57112,814,830.197.14534.560.46114,413,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.692.1381.976.63416,810,219.621.44622.016.45812,28,6
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 829.222989.46519,35,19.376.50511.631.14724,04,5
Yaş meyve ve sebze 284.428325.10114,31,73.086.6722.992.962-3,01,2
Meyve sebze mamulleri 172.967170.740-1,30,92.070.0412.522.94221,91,0
Kuru meyve ve mamulleri 119.387128.1177,30,71.584.4791.581.066-0,20,6
Fındık ve mamulleri 181.951143.380-21,20,72.247.1261.710.983-23,90,7
Zeytin ve zeytinyağı 37.522119.781219,20,6331.013577.88874,60,2
Tütün 54.24986.08658,70,4777.609860.75010,70,3
Süs bitkileri ve mamulleri12.41513.96412,50,1148.002138.720-6,30,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER300.295272.221-9,31,43.481.6624.036.83315,91,6
Su ürünleri ve hayvansal mamuller300.295272.221-9,31,43.481.6624.036.83315,91,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ557.497626.71612,43,27.094.0378.507.17019,93,3
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri557.497626.71612,43,27.094.0378.507.17019,93,3
II. SANAYİ13.086.51113.674.3734,570,6172.800.189186.347.1547,872,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.146.0151.209.1985,56,215.122.98715.231.3700,75,9
Tekstil ve ham maddeleri814.849818.8440,54,210.226.55010.360.7191,34,0
Deri ve deri mamulleri 132.689178.76534,70,91.754.4472.103.33319,90,8
Halı 198.478211.5886,61,13.141.9892.767.319-11,91,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.140.8182.304.6577,711,925.917.08333.666.75429,913,2
Kimyevi maddeler ve mamulleri 2.140.8182.304.6577,711,925.917.08333.666.75429,913,2
C. SANAYİ MAMULLERİ9.799.67810.160.5183,752,4131.760.118137.449.0304,353,7
Hazır giyim ve konfeksiyon 1.591.5781.633.7742,78,420.319.28321.243.3284,58,3
Otomotiv Endüstrisi2.227.6052.715.99321,914,029.295.93231.469.2407,412,3
Gemi, yat ve hizmetleri70.78020.521-71,00,11.653.3051.402.907-15,10,5
Elektrik ve elektronik980.3771.181.22020,56,114.246.89715.374.8137,96,0
Makine ve aksamları711.437845.23018,84,49.471.92710.500.20910,94,1
Demir ve demir dışı metaller 1.119.8571.051.191-6,15,412.718.79614.314.40212,55,6
Çelik1.623.9151.115.232-31,35,822.817.94420.538.647-10,08,0
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri353.650361.3852,21,94.685.3765.456.12316,52,1
Mücevher358.948419.90917,02,26.819.3145.914.938-13,32,3
Savunma ve havacılık sanayi295.375281.476-4,71,53.338.9764.350.72530,31,7
İklimlendirme sanayi457.958525.47514,72,76.250.6286.747.1617,92,6
Diğer sanayi ürünleri8.1989.11111,10,0141.741136.536-3,70,1
III. MADENCİLİK497.850441.188-11,42,36.073.2476.402.1785,42,5
Madencilik ürünleri497.850441.188-11,42,36.073.2476.402.1785,42,5
T O P L A M (TİM*)16.134.29216.991.1315,387,7209.070.581227.309.7938,788,8
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı1.419.5882.384.82168,012,318.693.82128.684.17953,411,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI17.553.88019.375.95310,4100,0227.764.403255.993.97212,4100,0


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Karaismailoğlu: Üretimdeki lojistik maliyetlerimizi düşürmesi açısından demir yolu yatırımları çok önemli
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsveç’te 'ifade özgürlüğü' şemsiyesi altında Kur'an-ı Kerim yakılması kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
Hakkında arama kararı bulunan Metin Uca İstanbul'da gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır

Benzer haberler

Bakan Nebati: Küresel ticaretteki zayıflamanın sürdüğü bir ortamda, en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık

Bakan Nebati: Küresel ticaretteki zayıflamanın sürdüğü bir ortamda, en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık

Ocakta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Ticaret Bakanı Muş: Ocak ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar oldu

Türk çelik sektörü 2023'ten umutlu

Türk çelik sektörü 2023'ten umutlu
Samsun'dan 2022'de 176 ülkeye 1,3 milyar dolarlık ihracat

Samsun'dan 2022'de 176 ülkeye 1,3 milyar dolarlık ihracat
Doğu Karadeniz'den geçen yıl 2 milyon doları aşkın bal ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den geçen yıl 2 milyon doları aşkın bal ihraç edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet