TSKB'nin, 2022 yılı net dönem karı 4 milyar TL oldu
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB), 2022 yılı net dönem karı 4 milyar TL olarak gerçekleşti.
İstanbul
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, TSKB'nin 2022 yılına ilişkin finansal sonuçları ve 2023 yılı beklentileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.
Öngörüleriyle paralel, başarılı sonuçlar elde eden TSKB’nin 2022 yılında toplam aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 37 artışla 115,6 milyar TL’ye ulaştı.
Bankanın toplam aktifleri içerisinde yüzde 69 paya sahip olan toplam kredi portföyü ise 2022 yıl sonu itibarıyla 80,3 milyar TL oldu.
Özvarlıkları yüzde 84 artışla 12,8 milyar TL seviyesine ulaşan bankanın, yıllık net dönem karı 4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Karlılığın ve sağlıklı aktif kalitesinin desteklediği sermaye yeterlilik oranı (BDDK geçici düzenlemeleri hariç) ise yüzde 17,9 seviyesine ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, iklim risklerini azaltarak gelecek 100 yılımızı sürdürülebilirlik ve sosyal kapsayıcılık prensiplerine göre şekillendirmek için önlerinde çok güzel bir fırsat olduğunu belirtti.
Bilgiç, şunları kaydetti:
"Başta jeopolitik gelişmeler ve iklim krizi olmak üzere 2022 yılında küresel çapta yaşanan çeşitli zorluklara rağmen yılı hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. 2023 ise Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü nedeniyle ülkemiz için çok anlamlı bir yıl. İklim risklerini azaltarak gelecek yüz yılımızı sürdürülebilirlik ve sosyal kapsayıcılık prensiplerine göre şekillendirmek için önümüzde çok güzel bir fırsat var. Coğrafi konumu, doğal kaynakları ve nitelikli insan sermayesi ile eşsiz özelliklere sahip ülkemizin geride bıraktığımız 100 yılda dünyayla entegre şekilde gelişmiş ve kurumsallaşmış güçlü ekonomik aktörleri ile başarılı bir dönüşüm hikayesi yazabileceğine gönülden inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100 yılının büyük bölümünde sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla değer yaratmış ve dokunduğu sektörlere pek çok öncü uygulama kazandırmış bir banka olarak, 2023 yılında da dünyamızın ve ülkemizin geleceğine nitelikli katkı için, finansal olanaklarımız, uzmanlığımız ve paydaşlarımızla güçlü bir değer zinciri yaratmaya devam edeceğiz."
Bilgiç, iklim değişikliğinin küresel çapta insanlığı tehdit eden riskler arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti.
"TSKB olarak, iklim risklerinin azaltımı birincil stratejik odaklarımız arasında yer alıyor"
Türkiye olarak yenilenebilir enerji potansiyelini sağlam adımlarla üretime döndürüldüğünü belirten Bilgiç, "Enerji ve kaynak verimliliği alanında ise önemli bir farkındalık seviyesine ulaştık. Şimdi de üretim süreçlerinde ham madde kullanımından atık oluşumuna kadar olan tüm aşamalarda sürekliliği ve çevrenin korunmasını önceliklendiren döngüsel ekonomi prensiplerini hayata geçirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Bilgiç, "TSKB olarak, iklim risklerinin azaltımı ve reel sektörümüzün bu risklere etkin şekilde uyum sağlaması uzun yıllardır birincil stratejik odaklarımız arasında yer alıyor. Geniş tanımıyla sürdürülebilirlik teması altına giren tüm alanlarda aktif değer üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bilgiç, müşterilerin yeşil ve kapsayıcı dönüşümü için sundukları, ölçüm ve gelişim metodolojileri içeren özgün finansman modellerinin yanı sıra yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleriyle etki alanlarını ve çözüm alternatiflerini sürekli büyüttüklerini belirtti.
Küresel hareketliliğin yüksek olduğu 2022 yılında, TSKB’nin kalkınma finansmanı kurumları ile etkin iş birliklerini başarılı şekilde sürdürdüğüne işaret eden Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2022 yılında ağırlıklı iklim finansmanı temalı olmak üzere uluslararası fon sağlayıcılarımızdan temin ettiğimiz yeni finansman tutarı 750 milyon doları aştı. Sağladığımız bu yeni fonlarla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, emisyon azaltımı, döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğine uyum yatırımlarının finansmanı yoluyla ülkemizin 'Net-Sıfır' hedeflerine etkin katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca uzun zamandır odağımızda olan kadın istihdamının artırılması yönünde firmalarımızın dönüşümünü güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz.
TSKB, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) odaklı Net-Sıfır gelecek yönünde kararlı adımlarını 2022 yılında da sürdürdü ve dünya liginde önemli başarılara ulaştı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nin imzacısı olduk. Bu imza ile kredi ve yatırım portföyümüzü 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Gelecek dönemde taahhüdümüz kapsamında belirleyeceğimiz yol haritamızı, hedeflerimizi ve bu doğrultuda gösterdiğimiz performansı paydaşlarımızla şeffaflıkla paylaşacağız. Öte yandan Sustainalytics tarafından verilen ÇSY risk derecelendirmesi notumuzu 2022 yılında da iyileştirmeye devam ettik ve 7,9 notla ÇSY performansına bağlı olarak önemli bir finansal etki yaşama riski, ihmal edilebilir seviyede bir kurum olarak değerlendirildik. Bu risk notumuzla Türkiye’de ilk sırada, global arenada ise en iyi bankalar arasında konumlandık. Tüm bunların yanı sıra iklim değişikliği alanında dünyanın en önemli inisiyatiflerinden Karbon Saydamlık Projesi kapsamında 2010 yılından bu yana yayınladığımız İklim Değişikliği Raporu’nun notunu liderlik seviyesine yükselterek Türk bankaları arasında ilk sıralarda yer aldık."
TSKB’nin yayımladığı ve Türk finans sektöründe bir ilk niteliği taşıyan Sorumlu Sürdürülebilirlik İletişimi Politikasına da değinen Bilgiç, "Etkili bir yeşil dönüşüm için önümüzdeki zamanı etkin kullanmamız ve her adımımızı sistemli bir şekilde atmamız gerekiyor. Tüm sektörler olarak yeşil boyama kavramının farkında olmalı, sorumlu iletişim yoluyla anlamlı ve ölçülebilir etki yaratan örneklerin ayrışmasını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.
Bilgiç, TSKB olarak sorumlu sürdürülebilirlik iletişimi politikasıyla, marka iletişimi çalışmalarının Türkiye'nin ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel gelişimi perspektifinden, UN Global Compact’in 10 ilkesine, UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensiplerine ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ölçülebilir katkı sağlaması yönünde bir taahhütte bulunduklarını açıkladı.
Yürüttükleri çalışmaların ülkemizde ve küresel çapta önemli başarıları ve itibarlı ödülleri beraberinde getirdiğini belirten Bilgiç, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"TSKB, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma misyonu ile çalışan 73 yıllık bir kurum, fakat bizler işe yeni başlamış gibi heyecanlıyız. Ülkemizde ve uluslararası platformda köklü iş birliklerimiz, finansman olanaklarımız, bilgi ve uzmanlığa dayalı yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerimizle yarattığımız nitelikli etkiyi büyütme motivasyonumuz her gün daha da artıyor. İştirak şirketlerimizi de içine alan büyük TSKB Ailesi olarak yetkin insan kaynağımızla sürdürülebilir kalkınma misyonumuzun bilincindeyiz ve Cumhuriyetimizin yeni yüz yılı için heyecanlıyız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.