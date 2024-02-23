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Ekonomi

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse değeri, yüzde 5'e yakın yükselirken piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları geçti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı

New York

Nvidia'nın hisse değeri yaklaşık yüzde 5 artarak 823,94 dolara çıktı.

Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de ilk kez 2 trilyon dolar seviyesini aştı.

Çip üreticisinin hisse fiyatında, yılbaşından bu yana da yüzde 60'tan fazla artış görüldü.

Şirketin hisselerindeki artışta, Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle beklentilerin üzerinde kar açıklaması etkili oldu.

Nvidia, çarşamba günü yayımladığı bilançosunda, 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık dönemde gelirinin yüzde 265 artışla 22,1 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını bildirmişti.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 24 milyar dolar olarak duyurmuştu. Nvidia, net karının da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 769 artarak 12,29 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı.

Şirketin piyasa değeri dün de yaklaşık 277 milyar dolarlık artış kaydederek, bu alanda Meta'nın 197 milyar dolarlık günlük değer kazanç rekorunu da ele geçirmişti.

Nvidia, bu ay önce Amazon'u, daha sonra da Alphabet'i geçerek piyasa değeri açısından ABD'nin en büyük üçüncü şirketi olmuştu.

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